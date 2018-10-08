Фанат быстрой езды построил вокруг своего дома гоночную трассу (видео)
Теперь он называет себя самым счастливым человеком.
Теперь он называет себя самым счастливым человеком.
37-летний механик и отец двоих детей Такеши Терюи в 2007 году переехал из японского города Сайтама в новозеландский Гамильтон и уже успел стать там местной знаменитостью. А все потому, что за несколько лет он построил гоночную трассу прямо у себя во дворе.
130-метровый трек обошелся ему в 10 тысяч долларов, что, по сравнению с японскими ценами, Такеши считает практически бесплатным.
В Японии Такеши не мог позволить себе даже самое скромное жилище, но когда побывал в Новой Зеландии, то осознал, что здесь сможет купить не только приличный дом, но и большой земельный участок, о котором он всегда мечтал.
Японец много лет принимал участие в различных гонках по всему миру, и после строительства собственного трека стал называть себя самым счастливым человеком во всей Новой Зеландии. Его супруга, кстати, увлечение мужа одобряет и всячески поддерживает.