Фанат быстрой езды построил вокруг своего дома гоночную трассу (видео)

37-летний механик и отец двоих детей Такеши Терюи в 2007 году переехал из японского города Сайтама в новозеландский Гамильтон и уже успел стать там местной знаменитостью. А все потому, что за несколько лет он построил гоночную трассу прямо у себя во дворе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wMnK6sTMbtA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

130-метровый трек обошелся ему в 10 тысяч долларов, что, по сравнению с японскими ценами, Такеши считает практически бесплатным.

В Японии Такеши не мог позволить себе даже самое скромное жилище, но когда побывал в Новой Зеландии, то осознал, что здесь сможет купить не только приличный дом, но и большой земельный участок, о котором он всегда мечтал.