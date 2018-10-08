Екатерина Андреева вновь перестанет вести ежедневные выпуски программы «Время»

«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться. Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет», — отметил Клейменов.