Екатерина Андреева вновь перестанет вести ежедневные выпуски программы «Время»
Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева вновь перестанет вести выпуски программы «Время» по будням.
Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева вновь перестанет вести выпуски программы «Время» по будням.
Вести ежедневные выпуски передачи будет заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов.
«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В
Заместитель гендиректора телеканала отметил, что эксперимент с таким форматом проводился прошлой зимой в рамках программы «Время».
«И после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне», — заключил Клейменов.
Телеведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев продолжат вести выпуски программы в субботу, а также ежедневно на другие часовые пояса.