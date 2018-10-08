Юнкер передразнил Терезу Мэй

В прошлую среду Мэй «сплясала» под Abba на съезде Консервативной партии, что вызвало шквал насмешек в соцсетях. Пользователи твиттера сравнили размахивающего руками премьера с «сумасшедшей ветряной мельницей» и мистером Бином.

Движения Мэй под музыку не раз становилось предметом внимания. Так, в августе она станцевала вместе с учениками средней школы в Кейптауне, после чего представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности британского премьера и официального представителя ведомства Марии Захаровой.