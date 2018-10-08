Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макгрегор высказался о сокрушительном поражении
В США разгадывают тайну припаркованных по всей стране новых авто
Мужская анатомия влияет на способность иметь детей
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Стало известно, почему сменили ведущих "Жди меня"
Макгрегор высказался о позоре после сокрушительного поражения
Киев попал в вырытую для Москвы яму
В Сети обвиняют Солнцева в убийстве престарелой жены - СМИ
Сын-фрик Яковлевой преобразился - фото
Суд арестовал счета Елены Степаненко
Путин уволил Ливанова
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
20:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как дают (и не дают) чаевые в разных странах мира

В разных странах мира сформировалась совершенно разная культура благодарности за сервис. Официант в США может бежать за вами и возмущаться, что вы дали ему мало чаевых, в то время как в Японии оставленную на столе монетку вам поспешат вернуть как забытую.

Наверх
Источник: CC0/Pexels

Считается, что чаевые появились в Британии в XVI веке. Именно тогда у англичан зародилась традиция чаепитий, и если гости оставались ночевать в доме хозяина, то оставляли деньги его слугам.

Культура чаевых на Западе заметно отличается от принятой на Востоке.

В каких-то странах 10% от суммы в качестве благодарности за услугу — средняя норма, где-то такой процент уместен, только если вы недовольны сервисом, а где-то с вас не возьмут и этого — и даже сочтут оскорблением.

Читайте также
Где находятся и как выглядят самые необычные рестораны мира (фото)

В России, как и в Британии, считается вежливым дать 10% чаевых, если вы остались довольны обслуживанием, хотя в Британии, например, не принято оставлять их в пабах, а в России — курьерам, таксистам или парикмахерам, как в США.

США

В США есть распространенная шутка о том, что только подача налоговой декларации смущает больше, чем чаевые. На чай принято давать всегда, но размер чаевых варьируется в зависимости от конкретного штата, места (ресторан, бар, закусочная, такси, доставка и т. д.) и вашей удовлетворенности сервисом. В среднем размер чаевых — от 10 до 20%.

Вознаграждение за сервис появилось в США в XIX веке, когда богатые американцы начали путешествовать по Европе. Изначально этот обычай никому не нравился, так как рассматривался как антидемократический и создающий класс рабочих, которые «просили о милости».

Среди американцев до сих пор ведутся споры о чаевых, однако они уже полностью укоренились в сознании работников сервиса.

Экономист Офер Азар в 2007 году подсчитал, что только ресторанный бизнес в 2007 году получил 42 миллиарда чаевых.

В США чаевые составляют значительную часть надбавки к зарплате.

Россия

В Советском Союзе чаевые были крайне нежелательны — их считали буржуазным пережитком и попыткой унизить рабочий класс. Однако они существовали всегда — например, как способ завязать хорошие отношения с продавцом в эпоху продуктового дефицита.

Сейчас в России считается вежливым оставить 10% от счета официанту, если вы остались довольны сервисом.

Тем не менее, если чаевых не оставлять, вряд ли кто-то посчитает, что вы ушли недовольными.

Как в 2016 году выяснил портал Superjob, 39% россиян регулярно дают чаевые в барах и кафе, и лишь 12% — в такси. Около 15% жителей России заявили, что не оставляют чаевых совсем.

Источник: CC0/LuckyLife11

Китай

Как и в большинстве азиатских стран, в Китае культура чаевых не прижилась.

Десятилетиями чаевые были запрещены и считались взяткой. До сих пор благодарить за сервис там не принято.
Читайте также
Калифорния запретила раздавать соломинки с напитками

В ресторанах, которые посещают местные жители, официанты не получают «на чай». Исключения — рестораны для туристов или отели, принимающие иностранцев — в таком случае чаевые нужно оставлять только носильщикам багажа.

Еще в Китае можно оставлять чаевые гидам и водителям туристических автобусов.

Япония

Непростая система этикета в Японии охватывает в том числе чаевые. Они социально приемлемы в особых случаях — таких, как свадьбы или похороны. В более же скромной обстановке они могут заставить получателя почувствовать себя униженным.

Философия японского этикета состоит в том, что хороший сервис и так стоит у японцев на первом месте.
Читайте также
«Мне не на что распечатать резюме». Как соцсети помогли аргентинцу найти работу

Даже на мероприятиях, где ждут чаевых, они по протоколу подаются в специальных конвертах в знак благодарности и уважения.

Работников отелей, которые и так обычно обходительны и расторопны, тренируют вежливо отказываться от чаевых.

Франция

В 1955 году во Франции приняли закон, по которому чаевые включались в счет — и это переняли и другие страны Европы и всего мира. Предполагается, что это увеличивает зарплаты официантов, а также делает их менее зависимыми от чаевых.

Несмотря на это, добровольные чаевые в этой стране остались приняты — несмотря на то что, судя по опросам, молодые французы скорее не склонны давать чаевые. В 2014 году 15% французов заявили, что они «никогда не дают чаевых».

ЮАР

ЮАР попала в этот список из-за услуги, которой нет в других странах — охрана автомобиля. Это неофициальная индустрия, которая растет так же активно, как и уровень безработицы в стране (он составляет 25%).

Читайте также
Собраны самые нелепые жалобы туристов

Охранник машины работает сам на себя и помогает автомобилистам искать парковочные места и присматривать за машиной. Согласно официальной статистике, в прошлом году в этой стране ежедневно угоняли в среднем по 140 автомобилей.

Стоить эта услуга вполне может меньше одного доллара: в стране по-прежнему спорят о том, что этот бизнес никак не регулируется, а также о том, что нет никаких гарантий, что охранник выполнит свою работу.

Швейцария

В Швейцарии принято округлять счета, чтобы оставить немного чаевых в отеле или в парикмахерской. Однако, в этой стране одна из самых высоких минимальных зарплат в мире.

Например, официант получает более четырех тысяч долларов в месяц. Так что они не настолько зависимы от чаевых, как их американские коллеги.

Индия

Во многих ресторанах в Индии чаевые включаются в счет, поэтому можно не оставлять их специально. Однако по этикету стоит оставить 15−20%.

При этом нередко можно увидеть рестораны, вывески на которых сообщают, что чаевые давать не надо.

В 2015 году в ходе опроса выяснилось, что индийцы — одна из самых щедрых в плане чаевых наций в Азии после жителей Бангладеш и Таиланда.
Источник: AP 2018

Сингапур

Чаевые — довольно противоречивая тема в Сингапуре, хотя небольшие суммы в знак благодарности в отелях, ресторанах и такси здесь не запрещены.

На сайте местного правительства прямо говорится, что «чаевые не являются образом жизни» островного государства.

Египет

Давать чаевые здесь принято повсеместно — такая форма благодарности называется «бакшиш».

Состоятельные египтяне дают на чай всем работникам сферы услуг — от официантов до заправщиков.

Читайте также
В Австралии откроют пятизвездочный отель для разводов

Безработица в Египте — около 10%, а теневой сектор экономики составляет почти 40% от ВВП.

Иран

По иранскому этикету (таруф) из уважения нужно сначала отказаться от денег. Не принято давать чаевые в такси и кафе, однако они приветствуются. Если вы путешествуете с гидом, особенно не один день, будет вежливо оставить ему чаевые.

Аргентина

Дать на чай официанту за хороший стейк и мальбек не приведет вас к неприятностям, хотя по закону о труде с 2004 года в ресторанном и гостиничном бизнесе это запрещено.

Тем не менее, чаевые все равно дают, и они составляют до 40% заработка официанта в Аргентине.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
МИД России объяснил, откуда у "хакеров ГРУ" была специальная техника
В Саратове умирают полицейские лошади. Что об этом известно?
МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян
Российские военные выполнили просьбу Японии по Курилам
Тимати высказался о победе Нурмагомедова над Макгрегором
Полиция возбудила дело после драки с участием Кокорина и Мамаева
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо
Средний доход работающего пенсионера составил 46 тысяч рублей
Спорт
Сборная России: без Черышева и Ерохина, но с Головиным Подопечные Черчесова в понедельник провели первое занятие в рамках сбора перед домашними матчами со сборными Швеции и Турции
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Страховщик признал авто непригодным для ремонта из-за царапины Компании оказалось выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем ремонтировать небольшой изъян на переднем бампере
Кино
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову» В последнем выпуске у единственного дошедшего до финала участника проекта появится неожиданный соперник
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Горячие темы на «Детях»
Елена Пирогова Будущие невестки 498
Таис Афинская Манту. Грозят отчислить 256
Алёна Т. Квартирные отношения 247
Ксения Smail 41 неделя уже!!!Когда же я рожу??? 241
Леди
Жизнь после Бузовой. Что стало с бывшими возлюбленными телеведущей Пока в нашумевшем проекте «Замуж за Бузову» мужчины бьются за сердце Ольги, АиФ.ru вспоминает бывших возлюбленных теледивы, которые когда-то смогли ее покорить.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь