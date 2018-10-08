Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародованы результаты допинг-теста бойца Нурмагомедова
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Ирина Безрукова прокомментировала слухи о беременности
Инна Чурикова отмечает 75-летие
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Стала известна причина драки после боя Хабиба и Конора
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Макгрегор высказался о позоре после сокрушительного поражения
Киев попал в вырытую для Москвы яму
В Сети обвиняют Солнцева в убийстве престарелой жены - СМИ
Сын-фрик Яковлевой преобразился - фото
Глава ОПЕК сделал заявление из-за действий Путина
Жестоко убита Виктория Маринова
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Нидерланды выслали четверых россиян
17Идем на «Восток»
21:47 (мск), источник: Популярная механика

Ученые выяснили, когда возникли кенгуру

Принято считать, что симпатичные австралийские сумчатые являются результатом долгой эволюции, в результате которой предки кенгуру приняли свой современный вид всего около миллиона лет назад. Эту версию попытался проверить профессор австралийского Университета Флиндерса Гэвин Придо (Gavin Prideaux).

Наверх

Характерной чертой современных кенгуру является привычка к питанию травой — жесткой и, в общем, трудноусвоимой организмом. Это отличает их от древних предков группы — те тоже были вегетарианцами, но предпочитали листву деревьев, которая явно мягче. Именно смена диеты считается тем условным Рубиконом, после которого кенгуровые приняли свой современный вид.

Профессор Придо исследовал окаменелости ста видов древних кенгуру, живших до 25 миллионов лет назад. Объектом изучения были, в первую очередь, зубы, поскольку именно они позволяют судить о питании животного.

Выяснилось, что переход на травяной рацион произошел около трех миллионов лет назад и он был очень быстрым.

В этот период Земля переживала очередное потепление, которое, помимо прочего, привело к изменению ландшафтов.

 Зомбирующий гриб оказался куда опаснее, чем считали ученые: абсолютный пара
Как устроен автомат Калашникова
МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян
Российские военные выполнили просьбу Японии по Курилам
Тимати высказался о победе Нурмагомедова над Макгрегором
Воронежский губернатор уволил получившего 23 оклада зама
Полиция возбудила дело после драки с участием Кокорина и Мамаева
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо
Спорт
Сборная России: без Черышева и Ерохина, но с Головиным Подопечные Черчесова в понедельник провели первое занятие в рамках сбора перед домашними матчами со сборными Швеции и Турции
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Страховщик признал авто непригодным для ремонта из-за царапины Компании оказалось выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем ремонтировать небольшой изъян на переднем бампере
Кино
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову» В последнем выпуске у единственного дошедшего до финала участника проекта появится неожиданный соперник
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Горячие темы на «Детях»
Елена Пирогова Будущие невестки 527
Таис Афинская Манту. Грозят отчислить 301
Ксения Smail 41 неделя уже!!! Когда же я рожу??? 255
Алёна Т. Квартирные отношения 249
Леди
Жизнь после Бузовой. Что стало с бывшими возлюбленными телеведущей Пока в нашумевшем проекте «Замуж за Бузову» мужчины бьются за сердце Ольги, АиФ.ru вспоминает бывших возлюбленных теледивы, которые когда-то смогли ее покорить.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь