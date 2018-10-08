«Собибор» Константина Хабенского включен в лонг-лист «Оскара»

Источник: РИА "Новости"

«87 стран подавали заявки на соискание награды в номинации “Лучший иностранный фильм”. Впервые в конкурсе участвуют Малави и Республика Нигер», — говорится на сайте премии.

В лонг-лист также вошли «Спитак» Александра Котта от Армении, «Портрет автора» Флориана Хенкель фон Доннерсмарка от Германии, «Догман» Маттео Гарроне от Италии, «Айка» Сергея Дворцевого от Казахстана, «Рома» Альфонсо Куарона от Мексики, «Холодная война» Павла Павликовского от Польши, «Донбасс» Сергея Лозницы от Украины и другие.

Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии, станут известны 22 января 2019 года. Награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии «Оскар».