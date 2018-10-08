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23:03 (мск), источник: Коммерсантъ

«Собибор» Константина Хабенского включен в лонг-лист «Оскара»

Художественный фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

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Источник: РИА "Новости"

«87 стран подавали заявки на соискание награды в номинации “Лучший иностранный фильм”. Впервые в конкурсе участвуют Малави и Республика Нигер», — говорится на сайте премии.

В лонг-лист также вошли «Спитак» Александра Котта от Армении, «Портрет автора» Флориана Хенкель фон Доннерсмарка от Германии, «Догман» Маттео Гарроне от Италии, «Айка» Сергея Дворцевого от Казахстана, «Рома» Альфонсо Куарона от Мексики, «Холодная война» Павла Павликовского от Польши, «Донбасс» Сергея Лозницы от Украины и другие.

Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии, станут известны 22 января 2019 года. Награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии «Оскар».

Фильм «Собибор» снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Он рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.

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