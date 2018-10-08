«Собибор» Константина Хабенского включен в лонг-лист «Оскара»
Художественный фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в
Художественный фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в
«87 стран подавали заявки на соискание награды в номинации “Лучший иностранный фильм”. Впервые в конкурсе участвуют Малави и Республика Нигер», — говорится на сайте премии.
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Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии, станут известны 22 января 2019 года. Награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии «Оскар».
Фильм «Собибор» снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Он рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.