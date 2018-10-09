Инсулин и пенициллин: 5 открытий, изменивших мир
За них дали Нобеля по медицине — и теперь мы не мыслим жизни без этого.
За них дали Нобеля по медицине — и теперь мы не мыслим жизни без этого.
Рентген. Вильгельм Рентген сделал своё открытие случайно, проводя эксперименты с излучением катодных лучей. Он заметил, что те способны проникать через непрозрачную чёрную бумагу, обёрнутую вокруг
Переливание крови. Переливать потерявшим кровь раненым врачи пытались издавна. Но успехом такие попытки не заканчивались. Длилось это до тех пор, пока немецкий врач Карл Ландштейнер не предположил, что причина неуспеха состоит в том, что кровь донора несовместима с кровью реципиента. В 1900 году Ландштейнер открыл три группы крови. Два года спустя его ученики открыли четвёртую. За своё открытие Ландштейнер получил Нобелевскую премию.
Пенициллин. Александр Флеминг, британский бактериолог, который совместно с коллегами получил премию в 1945 году за открытие пенициллина, буквально изменившего ход истории. Открытие Флеминга произошло совершенно случайно. Он заметил, что плесень убила бактерии определённого образца в случайно завалявшейся в раковине его лаборатории чашке Петри.
Инсулин. Раньше больные сахарным диабетом были обречены на смерть. Только в 1920 году канадский учёный Фредерик Бантинг и его коллеги определили гормон поджелудочной железы инсулин, который стабилизирует уровень сахара в крови. До сих пор применение инсулина спасает жизни взрослых и детей.
ЭКО. В 2010 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получил британский учёный Роберт Эдвардс за разработку метода экстракорпорального оплодотворения. Первый ребёнок, зачатый в пробирке, появился на свет в 1978 году. С тех пор при помощи метода ЭКО родились более 4 миллионов малышей.
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