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10:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Инсулин и пенициллин: 5 открытий, изменивших мир

За них дали Нобеля по медицине — и теперь мы не мыслим жизни без этого.

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Источник: Reuters

Рентген. Вильгельм Рент­ген сделал своё открытие случайно, проводя эксперименты с излучением катодных лучей. Он заметил, что те способны проникать через непрозрачную чёрную бумагу, обёрнутую вокруг электронно-лучевой трубки, и приводить к свечению цветов, расположенных на соседнем столике. Это открытие принесло учёному первую в истории Нобелевскую премию по физике в 1901 году, а человечеству подарило превосходный диагностический метод.

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Переливание крови. Переливать потерявшим кровь раненым врачи пытались издавна. Но успехом такие попытки не заканчивались. Длилось это до тех пор, пока немецкий врач Карл Ландштейнер не предположил, что причина неуспеха состоит в том, что кровь донора несовместима с кровью реципиента. В 1900 году Ландштейнер открыл три группы крови. Два года спустя его ученики открыли четвёртую. За своё открытие Ландштейнер получил Нобелевскую премию.

Пенициллин. Александр Флеминг, британ­ский бактериолог, который совмест­но с коллегами получил премию в 1945 году за открытие пенициллина, буквально изменившего ход истории. Открытие Флеминга произошло совершенно случайно. Он заметил, что плесень убила бактерии определённого образца в случайно завалявшейся в раковине его лаборатории чашке Петри.

Инсулин. Раньше больные сахарным диабетом были обречены на смерть. Только в 1920 году канад­ский учёный Фредерик Бантинг и его коллеги определили гормон поджелудочной железы инсулин, который стабилизирует уровень сахара в крови. До сих пор применение инсулина спасает жизни взрослых и детей.

ЭКО. В 2010 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получил британский учёный Роберт Эдвардс за разработку метода экстракорпорального оплодотворения. Первый ребёнок, зачатый в пробирке, появился на свет в 1978 году. С тех пор при помощи метода ЭКО родились более 4 миллионов малышей.

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