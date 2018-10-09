Граждан разберут по счетам и вкладам
ФНС получит больше информации о деньгах в банках.
ФНС получит больше информации о деньгах в банках.
ФНС сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков — граждан, ИП и компаний — в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации, который вступит в силу в апреле 2019 года. Он разделит счета и вклады (депозиты), защитит личные средства граждан от взыскания налогов в рамках их предпринимательской деятельности, а также ужесточит порядок проверок в отношении физических лиц. В то же время, отмечают эксперты, уточненные правила позволят получать максимально полный спектр информации о средствах граждан и могут стать базой для возможного усиления контроля.
Минюст зарегистрировал приказ ФНС России, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков. Он вступит в силу в апреле 2019 года и отменит ныне действующий порядок. Новый документ несет ряд важных изменений, которые затронут всех налогоплательщиков. Сейчас инспекторы вправе запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств без разбивки на вклад и расчетный счет. Новый порядок позволяет запросить отдельно по вкладам и отдельно по счетам. Кроме того, в запросе в банк налоговики будут обязаны указывать, кто именно их интересует — гражданин, ИП или компания — и в связи с чем проводится проверка. В отношении граждан в обязательном порядке будет указываться наличие согласия руководителя ИФНС или ФНС на запрос. Запрашивать налоговики смогут по состоянию как на сегодняшний день, так и за прошедший период.
Налоговый кодекс (НК) обязывает банки сообщать в налоговые органы об открытии и закрытии счетов гражданам, ИП и компаниям. Сами налоговики могут запрашивать информацию о счетах, остатках и движении средств лишь в рамках проверок. Информация о счетах нужна в том числе для принудительного взыскания налогов (в отношении граждан — только по решению суда). Н.
Взыскание налоговых долгов со средств во вкладах и депозитах запрещено, пока срок договора не истек, однако НК дает возможность налоговикам дать поручение банку по окончании действия вклада перевести средства на рублевый счет и принудительно взыскать налог.
В ФНС сообщили, что приказ от 19 июля 2018 года №ММВ-7−2/460, которым утвержден новый порядок, издан с учетом поправок, внесенных в НК в 2016—2017 годах. «Получение информации от банков об операциях по счетам, вкладам (депозитам) связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах», — отметили там.
Эксперты отмечают, что на самом деле данный приказ имеет куда большее значение, чем просто приведение нормативного документа в соответствие с поправками.
Так, для предпринимателей изменения могут оказаться благоприятными. Минфин в своих многочисленных письмах неоднократно смешивал «личные» и «предпринимательские» счета граждан, являющихся ИП. Например, запрещал выдавать кредиты и открывать счета тем, кто является ИП с заблокированным счетом (см. «Ъ» от 16 января 2017 года), допускал взыскание налоговых долгов ИП с личных вкладов
«Это, безусловно, положительный момент — если налоговики поставят галочку возле графы “все вклады” и запросят как о предпринимателе, то банк будет иметь полное право не раскрывать информацию о личных вкладах клиента, — уверен глава адвокатского бюро “Старинский, Корчаго и партнеры” Евгений Корчаго.— Конечно, можно схитрить и отметить одного человека и так и так, однако в документе указываются основания для запроса, так что по крайней мере при судебном разбирательстве можно будет это оспорить».
В то же время разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов. «Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации», — поясняет партнер Taxology Алексей Артюх.
Кроме того, добавляет юрист, документ «дает большие возможности на будущее», на случай дополнительного усиления контроля. «Как минимум большие средства во вкладе могут стать поводом задать вопросу гражданину с низкими доходами о происхождении денег, — отметил эксперт.— Если же мы вернемся к риторике о начислении налога с расходов граждан (по сути — контролю за расходами), то подобные сведения будут весьма полезны». Подобные попытки уже были, налоговики доначисляли 13% на стоимость крупной покупки безработным гражданам, однако эту практику дезавуировал Верховный суд.
Вероника Горячева