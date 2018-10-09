Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародованы результаты допинг-теста бойца Нурмагомедова
Страховщик списал автомобиль из-за одной царапины
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Инна Чурикова отмечает 75-летие
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Стало известно, почему сменили ведущих "Жди меня"
Кардиологи пересмотрели нормы артериального давления
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе
29-летняя модель, которая встречалась с принцем, разделась - фото
В Сети обвиняют Солнцева в убийстве жены - СМИ
Стеша Маликова встречает холода в стильной меховой парке
Елена Корикова очаровала соцсети естественной красотой
В США разгадывают тайну припаркованных по всей стране новых авто
Легендарные «РАФики» вернутся на дороги
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
00:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждан разберут по счетам и вкладам

ФНС получит больше информации о деньгах в банках.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ФНС сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков — граждан, ИП и компаний — в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации, который вступит в силу в апреле 2019 года. Он разделит счета и вклады (депозиты), защитит личные средства граждан от взыскания налогов в рамках их предпринимательской деятельности, а также ужесточит порядок проверок в отношении физических лиц. В то же время, отмечают эксперты, уточненные правила позволят получать максимально полный спектр информации о средствах граждан и могут стать базой для возможного усиления контроля.

Читайте также
Будут самые жесткие меры: Мурзалин о должниках по налогам

Минюст зарегистрировал приказ ФНС России, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков. Он вступит в силу в апреле 2019 года и отменит ныне действующий порядок. Новый документ несет ряд важных изменений, которые затронут всех налогоплательщиков. Сейчас инспекторы вправе запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств без разбивки на вклад и расчетный счет. Новый порядок позволяет запросить отдельно по вкладам и отдельно по счетам. Кроме того, в запросе в банк налоговики будут обязаны указывать, кто именно их интересует — гражданин, ИП или компания — и в связи с чем проводится проверка. В отношении граждан в обязательном порядке будет указываться наличие согласия руководителя ИФНС или ФНС на запрос. Запрашивать налоговики смогут по состоянию как на сегодняшний день, так и за прошедший период.

Налоговый кодекс (НК) обязывает банки сообщать в налоговые органы об открытии и закрытии счетов гражданам, ИП и компаниям. Сами налоговики могут запрашивать информацию о счетах, остатках и движении средств лишь в рамках проверок. Информация о счетах нужна в том числе для принудительного взыскания налогов (в отношении граждан — только по решению суда). Н.

К дает право при наличии недоимки у ИП или компании обращать принудительное взыскание на средства клиентов в банках: сначала с рублевых счетов, если там недостаточно средств — с валютных, при недостаточности средств и на этих счетах — с металлических.

Взыскание налоговых долгов со средств во вкладах и депозитах запрещено, пока срок договора не истек, однако НК дает возможность налоговикам дать поручение банку по окончании действия вклада перевести средства на рублевый счет и принудительно взыскать налог.

Читайте также
Почему банки повышают ставки по вкладам для населения

В ФНС сообщили, что приказ от 19 июля 2018 года №ММВ-7−2/460, которым утвержден новый порядок, издан с учетом поправок, внесенных в НК в 2016—2017 годах. «Получение информации от банков об операциях по счетам, вкладам (депозитам) связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах», — отметили там.

Эксперты отмечают, что на самом деле данный приказ имеет куда большее значение, чем просто приведение нормативного документа в соответствие с поправками.

Так, для предпринимателей изменения могут оказаться благоприятными. Минфин в своих многочисленных письмах неоднократно смешивал «личные» и «предпринимательские» счета граждан, являющихся ИП. Например, запрещал выдавать кредиты и открывать счета тем, кто является ИП с заблокированным счетом (см. «Ъ» от 16 января 2017 года), допускал взыскание налоговых долгов ИП с личных вкладов и т. п. Налоговики высказывали мнение, что необходимо отличать личное от предпринимательского, однако подобные заявления не имели юридической силы (см. «Ъ» от 11 апреля 2017 года).

Теперь в формах запросов налоговики четко должны разделять — их интересуют счета гражданина как предпринимателя или все же как обычного человека.


«Это, безусловно, положительный момент — если налоговики поставят галочку возле графы “все вклады” и запросят как о предпринимателе, то банк будет иметь полное право не раскрывать информацию о личных вкладах клиента, — уверен глава адвокатского бюро “Старинский, Корчаго и партнеры” Евгений Корчаго.— Конечно, можно схитрить и отметить одного человека и так и так, однако в документе указываются основания для запроса, так что по крайней мере при судебном разбирательстве можно будет это оспорить».

В то же время разделение на вклады и расчетные счета облегчит принудительное взыскание налогов. «Налоговики смогут оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах, и обратить на них взыскание даже в случае досрочного закрытия или пролонгации», — поясняет партнер Taxology Алексей Артюх.

Кроме того, добавляет юрист, документ «дает большие возможности на будущее», на случай дополнительного усиления контроля. «Как минимум большие средства во вкладе могут стать поводом задать вопросу гражданину с низкими доходами о происхождении денег, — отметил эксперт.— Если же мы вернемся к риторике о начислении налога с расходов граждан (по сути — контролю за расходами), то подобные сведения будут весьма полезны». Подобные попытки уже были, налоговики доначисляли 13% на стоимость крупной покупки безработным гражданам, однако эту практику дезавуировал Верховный суд.

Вероника Горячева

 «ВКонтакте» раскрыла правила работы с силовиками
«Я заглянул в его могилу: он мертв, все кончено, теперь я номер один»
МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян
СМИ назвали «настоящее имя» Александра Петрова
Тимати высказался о победе Нурмагомедова над Макгрегором
Российские военные выполнили просьбу Японии по Курилам
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Полиция возбудила дело после драки с участием Кокорина и Мамаева
Кудрин считает «позорным» уровень бедности населения в России
Спорт
Сборная России: без Черышева и Ерохина, но с Головиным Подопечные Черчесова в понедельник провели первое занятие в рамках сбора перед домашними матчами со сборными Швеции и Турции
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Страховщик признал авто непригодным для ремонта из-за царапины Компании оказалось выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем ремонтировать небольшой изъян на переднем бампере
Кино
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову» В последнем выпуске у единственного дошедшего до финала участника проекта появится неожиданный соперник
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Дети
Женщину возмутил школьный обед дочери Еда в столовой вызвала у матери бурю эмоций (фото)
Леди
Жизнь после Бузовой. Что стало с бывшими возлюбленными телеведущей Пока в нашумевшем проекте «Замуж за Бузову» мужчины бьются за сердце Ольги, АиФ.ru вспоминает бывших возлюбленных теледивы, которые когда-то смогли ее покорить.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь