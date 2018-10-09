Граждан разберут по счетам и вкладам

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ФНС сможет получать в банках больше информации о счетах налогоплательщиков — граждан, ИП и компаний — в рамках нового порядка направления запросов в кредитные организации, который вступит в силу в апреле 2019 года. Он разделит счета и вклады (депозиты), защитит личные средства граждан от взыскания налогов в рамках их предпринимательской деятельности, а также ужесточит порядок проверок в отношении физических лиц. В то же время, отмечают эксперты, уточненные правила позволят получать максимально полный спектр информации о средствах граждан и могут стать базой для возможного усиления контроля.

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Минюст зарегистрировал приказ ФНС России, которым утверждается новый порядок направления запросов в банки об остатках и движении по счетам налогоплательщиков. Он вступит в силу в апреле 2019 года и отменит ныне действующий порядок. Новый документ несет ряд важных изменений, которые затронут всех налогоплательщиков. Сейчас инспекторы вправе запросить банк об открытых счетах, остатках по ним и движении средств без разбивки на вклад и расчетный счет. Новый порядок позволяет запросить отдельно по вкладам и отдельно по счетам. Кроме того, в запросе в банк налоговики будут обязаны указывать, кто именно их интересует — гражданин, ИП или компания — и в связи с чем проводится проверка. В отношении граждан в обязательном порядке будет указываться наличие согласия руководителя ИФНС или ФНС на запрос. Запрашивать налоговики смогут по состоянию как на сегодняшний день, так и за прошедший период.



Налоговый кодекс (НК) обязывает банки сообщать в налоговые органы об открытии и закрытии счетов гражданам, ИП и компаниям. Сами налоговики могут запрашивать информацию о счетах, остатках и движении средств лишь в рамках проверок. Информация о счетах нужна в том числе для принудительного взыскания налогов (в отношении граждан — только по решению суда). Н.

К дает право при наличии недоимки у ИП или компании обращать принудительное взыскание на средства клиентов в банках: сначала с рублевых счетов, если там недостаточно средств — с валютных, при недостаточности средств и на этих счетах — с металлических.

Взыскание налоговых долгов со средств во вкладах и депозитах запрещено, пока срок договора не истек, однако НК дает возможность налоговикам дать поручение банку по окончании действия вклада перевести средства на рублевый счет и принудительно взыскать налог.

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В ФНС сообщили, что приказ от 19 июля 2018 года №ММВ-7−2/460, которым утвержден новый порядок, издан с учетом поправок, внесенных в НК в 2016—2017 годах. «Получение информации от банков об операциях по счетам, вкладам (депозитам) связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах», — отметили там.



Эксперты отмечают, что на самом деле данный приказ имеет куда большее значение, чем просто приведение нормативного документа в соответствие с поправками.



Так, для предпринимателей изменения могут оказаться благоприятными. Минфин в своих многочисленных письмах неоднократно смешивал «личные» и «предпринимательские» счета граждан, являющихся ИП. Например, запрещал выдавать кредиты и открывать счета тем, кто является ИП с заблокированным счетом (см. «Ъ» от 16 января 2017 года), допускал взыскание налоговых долгов ИП с личных вкладов и т. п. Налоговики высказывали мнение, что необходимо отличать личное от предпринимательского, однако подобные заявления не имели юридической силы (см. «Ъ» от 11 апреля 2017 года).

Теперь в формах запросов налоговики четко должны разделять — их интересуют счета гражданина как предпринимателя или все же как обычного человека.