Смерть «любимца партии». Как Николай Бухарин стал «врагом народа»

Источник: РИА "Новости"

Письмо другу

«Есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки а) в связи с предвоенным временем, b) в связи с переходом к демократии. Эта чистка захватывает а) виновных, b) подозрительных и с) потенциально подозрительных. Без меня здесь не могли обойтись. Одних обезвреживают так-то, других — по-другому, третьих — по-третьему. Страховочным моментом является и то, что люди неизбежно говорят друг о друге и навсегда поселяют друг к другу недоверие… Таким образом, у руководства создается полная гарантия.

Ради Бога, не пойми так, что я здесь скрыто упрекаю, даже в размышлениях с самим собой. Я настолько вырос из детских пелёнок, что понимаю, что большие планы, большие идеи и большие интересы перекрывают всё, и было бы мелочным ставить вопрос о своей собственной персоне наряду с всемирно-историческими задачами, лежащими прежде всего на твоих плечах.

Автор этих строк, обращенных к Иосифу Сталину, уже знал, что не выберется из жерновов «генеральной чистки».

Понимая это, он мучительно размышлял над тем, послужит ли его гибель пользе того дела, которому он посвятил всю жизнь.

Николай Бухарин, один из главных теоретиков большевистской партии, являвшийся близким другом Ленина и Сталина, хотел услышать от того, кого всю жизнь именовал партийной кличкой «Коба», лишь несколько слов — да, Бухарчик, интересы нашего общего дела сейчас требуют твоей смерти.

Но этих слов Бухарин так и не услышал.

Гимназист выбирает революцию

Из всех видных деятелей большевистской верхушки Бухарин, пожалуй, был единственным человеком, начисто лишенным личных амбиций. Более того, он с готовностью признавал ошибки и менял собственную точку зрения. Ленин, как никто умевший давать точную характеристику как единомышленникам, так и противникам, как-то заметил: «Николай Иванович — занимающийся экономист, и в этом мы его всегда поддерживали. Но он, во-первых, доверчив к сплетням, и, во-вторых, в политике дьявольски неустойчив».

Ленина и Бухарина, помимо общей идеи, объединяло происхождение. Как и Владимир Ильич, Николай Иванович вырос в семье учителя.

Если Герцена разбудили декабристы, то гимназиста Колю Бухарина — революция 1905 года. Закипевшие на московских улицах сражения привели его сначала в революционную организацию учащихся, а затем в партию большевиков. В Замоскворечье начинающий борец с царизмом выступал в качестве пропагандиста.

В 1907 году Бухарин поступил на экономическое отделение юридического факультета Московского университета, однако почти наверняка знал, что учебу не закончит. Партийная деятельность, в том числе и нелегальная захватывала его все больше, и политический сыск империи уже начинал проявлять к Бухарину особый интерес.

В 1909 году его впервые арестовали, но освободили. Однако вскоре последовал второй арест. Как следствие, неблагонадежного студента отчислили из университета. Зато Бухарин стал членом Московского комитета партии большевиков.

В идеологи — через самообразование

В 1910 году царская охранка разгромила большевиков в Москве, проведя масштабные аресты лидеров. За решеткой оказался и Бухарин, которого отправили в ссылку. Но, благодаря товарищам, Николай бежал и эмигрировал в Германию.

В 1912 году Бухарин познакомился с Лениным, который произвел на него сильное впечатление.

Бухарин взялся за самообразование, изучая труды марксистов, социалистов-утопистов, работы Плеханова, Ленина и других.

Талант Николая Ивановича как журналиста, публициста, экономиста оценили как большевики, так и европейские социалисты. Всего через несколько лет он сам превратился в видного теоретика, к которому прислушивались.

Перебравшись в 1916 году в США, Бухарин вместе с Троцким и Александрой Коллонтай издавал газету «Новый Мир».

Отношение Ленина к теоретическим работам Бухарина было довольно специфическим. Лидер партии рассматривал его как младшего товарища, спарринг-партнера в диспутах, на ошибках и заблуждениях которого ярче можно было демонстрировать свои собственное видение тех или иных проблем.

«Его воззрения с сомнением могут быть отнесены к марксистским»

В 1922 году в знаменитом «Письме к съезду» Ленин дал соратнику такую оценку: «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нём есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)».

Вообще говоря, это приговор претензиям Бухарина на ведущие позиции в партии. О каком лидерстве можно говорить, если у человека не вполне марксистские воззрения? Да и термин «любимец партии» не слишком подходит для вождя. Вряд ли кому-то пришло бы в голову назвать «любимцами партии» Ленина, Троцкого или Сталина.

После Октябрьской революции в биографии Бухарина был эпизод, который как раз отразил «дьявольскую неустойчивость» Николая Ивановича. Он возглавил радикальное крыло большевиков, которые выступили против Брестского мира, и в этом сошлись с левыми эсерами. Дошло до того, что эсеры предлагали Бухарину отодвинуть Ленина, возглавив правительство.

Николай Иванович, после некоторого колебания, отказался. А если бы согласился, как бы повернулась история нашей страны?

«Бухарчик» и «Коба»

Однако уже через несколько месяцев Бухарин полностью признал правоту Ленина и занял пост главного редактора «Правды».

Несмотря ни на что, в последние годы жизни Ленина Бухарин оказался одним из самых близких к нему людей.

Настолько, что Ильич именовал Николая Ивановича «сыном». Своих детей у Ленина не было, а Бухарин, который был на 18 лет моложе, вполне годился ему в сыновья.

Николай Иванович утвердился в роли крупнейшего партийного идеолога в начале 1920-х, после выхода таких работ, как «Азбука коммунизма», «Экономика переходного периода» и «Теория исторического материализма».

В начавшейся после смерти Ленина внутрипартийной борьбе Бухарин, введенный в состав Политбюро, стал фигурой, способной склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Он сближается со Сталиным, становясь не только его сторонником, но и другом. Не только Сталин обращался к Бухарину на «ты», именуя его «Бухарчиком», но и Бухарин позволял себе обращаться к Иосифу Виссарионовичу, называя его партийной кличкой «Коба». Эта привилегия за Бухариным сохранится даже тогда, когда для остальных Сталин станет небожителем.

«Вчера ещё личные друзья, теперь расходимся с ним в политике»

Сначала Бухарин помог Сталину одолеть Троцкого, а затем — Каменева и Зиновьева. В борьбе с последними Николай Иванович отчаянно отстаивал положительную роль НЭПа, причем зашел настолько далеко, что обратился к крестьянству с призывом «Обогащайтесь!» Сталин объявил это перегибом, отмежевавшись от Бухарина. Вскоре и Николай Иванович признал свою неправоту.

Настоящее падение Николая Бухарина произойдет позднее, в 1928 году. Сталин, выдвинув программу ускоренной коллективизации и индустриализации, выступит за свертывание НЭПа.

Бухарин, в свою очередь будет отстаивать эволюционный путь, многоукладную экономику, объявив подход Сталина «авантюристическим».

Если смотреть сквозь призму времени, то подход Бухарина выглядит более гуманным и разумным, если отталкиваться от ситуации мирного времени. Но Сталин, требуя резкого перехода и жестких мер, имел ввиду неизбежность предстоящей большой войны, к которой Советский Союз должен был подойти с сотнями новых заводов и фабрик, способных обеспечить выпуск не только тракторов и сеялок, но боевых танков, самолетов, пулеметов.

Бухарин в полемическом задоре назвал Сталина «мелким восточным деспотом». Иосиф Виссарионович объявил вчерашнего соратника и его последователей «правым уклоном» в партии. В апреле 1929 года на Пленуме ЦК Сталин заявил: «Вчера ещё личные друзья, теперь расходимся с ним в политике».

Бухарину давали шанс выжить?

Николая Ивановича сняли со всех постов, отправив на должность начальника Научно-технического управления Высшего совета народного хозяйства.

Бухарин признал свои заблуждения перед партией и сосредоточился на научной работе. В 1934 году он снова стал главным редактором, но теперь уже не «Правды», а «Известий».

Когда в 1936 году состоялся так называемый процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», главными обвиняемыми на котором были Григорий Зиновьев и Лев Каменев, Бухарин понял, что эта чаша не минует и его. Уж слишком заметной и значимой фигурой он был — еще бы, лидер «правого уклона».

Но вот странное дело — в начале 1936 года, накануне процесса над Каменевым и Зиновьевым, Бухарина отправили в командировку за рубеж для выкупа архива Маркса и Энгельса.

Что это было? Случайность? Или завуалированное предложение друга «Кобы» — уезжай, спасайся, стань «невозвращенцем», зато останешься в живых?

Как бы то ни было, Бухарин этим шансом пользоваться не стал.

Обжалованию не подлежит

На двух первых Московских процессах обвиняемые называли имя Бухарина в числе заговорщиков. Николай Иванович рвался на партийную трибуну, называл обвинения ложными, но чувствовал, что петля затягивается.

В феврале 1937 года Николай Бухарин был исключен из партии и арестован. Во внутренней тюрьме Лубянки он продолжал писать книги, стихи, а также письма «Кобе», анализируя происходящее. Он просил Сталина не доводить дело до расстрела, а дать уйти из жизни добровольно, покончив с собой.

Однако старый друг не откликнулся. Николай Бухарин стал главным обвиняемым на «Процессе антисоветского «право-троцкистского блока», состоявшемся в марте 1938 года.

13 марта 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла Бухарину смертный приговор. Два дня спустя «любимец партии» был расстрелян на полигоне «Коммунарка».