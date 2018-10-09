Скорей домой: соотечественникам упростят получение паспорта РФ

Российское гражданство станет проще получить соотечественникам — участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Для этого им больше не потребуется «прописка» в стране, достаточно будет иметь временную регистрацию по месту пребывания. А президент России получит право самостоятельно определять категории иностранцев, которым гражданство оформят по «упрощенке». Соответствующий законопроект планирует рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по развитию гражданского общества, рассказал «Известиям» его глава Сергей Гаврилов (КПРФ).

Документ вносит изменения в закон «О гражданстве РФ», их направило в Госдуму правительство в августе этого года.

Предполагается, что участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников смогут оформлять гражданство РФ и при наличии временной регистрации, если у них при этом есть вид на жительство или разрешение на проживание в стране.

Сейчас от них требуют подтвердить наличие постоянной регистрации в РФ, так называемой прописки.

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Это не только мешает легализации граждан в стране, но и способствует формированию рынка криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации, следует из сопроводительных материалов к проекту. В подтверждение этого МВД — разработчик проекта — ссылается на опыт оформления документов для украинцев, приехавших в Россию «в экстренном массовом порядке». Как правило, объясняют авторы, они живут у граждан, которые не хотят их прописывать у себя. В результате страдают соотечественники — при выявлении фиктивности документов человеку просто отказывают в оформлении гражданства.

Обязательное наличие у соотечественника разрешения на временное проживание или вида на жительство направлено на обеспечение безопасности государства, так как для их получения человек сдает отпечатки пальцев и проверяется на ВИЧ, инфекционные заболевания и наркоманию.

Проект также расширяет круг полномочий президента России. Он сможет самостоятельно «в гуманитарных целях» определять категории иностранцев, имеющих право стать россиянами в упрощенном порядке — без непрерывного проживания в стране в течение пяти лет, подтверждения источника средств к существованию и сдачи экзамена на знание русского языка. Это может распространяться на граждан из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и смена политрежима, следует из сопроводительных материалов к проекту.

Глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов пояснил «Известиям», что со своей стороны комитет предлагает закрепить критерии для определения круга таких иностранцев.

— К таким категориям могут быть отнесены соотечественники и носители русского языка, проживающие в государствах — нарушителях прав граждан в связи с вооруженными конфликтами, целенаправленной политикой руководства этих государств или иными обстоятельствами, — отметил он.

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В целом же в случае принятия законопроекта, по мнению парламентария, «в гражданство РФ будет принято значительное число соотечественников, с одной стороны, спасающихся от политического и военного гнета определенных государств, с другой стороны, являющихся квалифицированными специалистами, в которых крайне заинтересованы регионы нашей страны».

Общественная палата РФ очень ждет принятия законопроекта, заявила глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

— Этот закон очень важен для наших соотечественников. Чаще всего это касается, конечно, бывших жителей юго-востока Украины, — рассказала она.

По словам Елены Суторминой, также изменения очень актуальны для жителей ряда прибалтийских стран. Например, в Латвии идет давление на русских, и многие уезжают в Россию. Так или иначе, закон может затронуть любого жителя бывшего СССР. В ОП неоднократно, в течение нескольких лет, обсуждали возможности решения проблем соотечественников, поэтому законопроект приняли на ура.