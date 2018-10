Незаконченная музыка: Джон Леннон в поисках истины

Хроника жизни

Кто-то угадывал в нем свое собственное отражение — «волосатик» с гитарой, пацифист, ревнитель сексуальной свободы, добрый (во всех смыслах) малый. Кто-то, напротив, видел ошалевшего от славы, наркотиков и денег миллионера, наигрывающего на рояле что-то про мир, дружбу, жвачку и no religion, too в своем тереме на Манхэттене ценой в месячный ВВП небольшого африканского государства. Кто-то просто не задумывался о сложностях и странностях чужой судьбы, а просто любил песни — в конце концов человек, сочинивший Girl, It’s Only Love и Imagine, не мог быть таким уж плохим человеком.