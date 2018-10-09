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02:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Адвокат заявил об отсутствии у судьи Елены Хахалевой юридического образования

Адвокат Алексей Салмин рассказал журналистам о результатах поездки в Абхазию, в результате которой, по его мнению, были получены новые доказательства отсутствия юридического образования у судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

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По версии господина Салмина, в полученном из государственного архива Абхазии ответе содержится информация, что в документах Абхазского госуниверситета за 1985−1991 годы — книгах приказов о зачислении студентов, о переводах с курса на курс и о допуске к госэкзаменам, а также в протоколах госэкзаменов — данных об учебе Хахалевой Елены Владимировны на историко-юридическом факультете не имеется, сообщает «Росбалт».

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Ранее в квалификационной коллегии и совете судей Краснодарского края адвокату сообщили, что в 1985 году госпожа Хахалева поступила в Абхазский госуниверситет и затем после перевода окончила Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 1991 году. Между тем, в ходе расследования Алексей Салмин получил в «Гознаке» ответ, что бланк диплома №РВ-523043, который якобы получила Елена Хахалева, был отправлен в 1988 году в другой вуз — Чечено-Ингушский пединститут.

Салмин представил документы о том, что в 1985—1990 годах Елена Владимировна Хахалева проживала в Краснодаре и обучалась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии, есть приказ о ее зачислении. Также она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории, есть приказ о ее приеме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара.

Как рассказал адвокат, эти сведения он передал в Следственный комитет России.

Напомним, судья Елена Хахалева была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда. Соответствующее решение 7 сентября вынес пленум Верховного суда России. Причины судебного вердикта в документе не уточняются. Как следует из постановления, в президиум госпожа Хахалева входила с 7 июля 2015 года.

Елена Хахалева стала широко известна публике после того, как адвокат Сергей Жорин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись роскошной свадьбы дочери судьи Софьи Хахалевой.

Помимо роскошной свадьбы госпожа Хахалева попала еще в один скандал. Летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что диплом Елены Хахалевой, полученный ею в Тбилисском государственном университете, поддельный. Однако и в этом случае сенсации не получилось. «Копия тбилисского диплома есть в моем личном деле, которое изучалось государственными органами самым тщательным образом, потому что судьи назначаются указами президента и проходят многоуровневую проверку», — сказала Елена Хахалева в июле прошлого года в интервью «Ъ».

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