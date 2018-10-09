Военные потратили три миллиарда на разработку беспилотника и свернули проект
Министерство обороны России прекратило разработку самого большого беспилотного летательного аппарата «Альтаир».
Министерство обороны России прекратило разработку самого большого беспилотного летательного аппарата «Альтаир».
Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.
На создание беспилотника класса HALE (большой высоты и продолжительности полета), которым занималось казанское ОКБ Симонова, было потрачено более 3 миллиардов рублей. Было создано три прототипа дронов, они даже успели дойти до стадии летных испытаний.
В военном ведомстве отметили, что наработки не пропадут — задел будет передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА), где сейчас производится русифицированная версия израильского БЛА Searcher под названием «Форпост».
Изданию не удалось получить комментарии Минобороны, ОКБ Симонова и руководства УЗГА. В комментарии эксперта отмечается, что сворачивание проекта говорит о наличии серьезных претензий заказчика к его разработчику — «Альтаир» за семь лет не был сдан военным, несмотря на новости об успехах разработки.
«Альтаир» массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток. Первый прототип аппарата совершил полет в июле 2016-го, второй образец полетел в мае 2017-го.
16 апреля суд в Казани арестовал Александра Гомзина — генерального директора ОКБ Симонова. Ему инкриминировалось использование субсидий, предоставленных в ноябре 2014 года Минпромторгом, на цели, «не соответствующие условиям их получения». Впоследствии Гомзин был освобожден и продолжает руководить ОКБ.