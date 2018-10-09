Россиян начнут информировать о потере дохода при переходе в другой НПФ

Источник: РИА "Новости"

Чиновник отметил, что фонды конкурируют между собой и проводят рекламные кампании. В итоге гражданин пишет заявление и переходит в другой фонд, считая, что там будет лучше. Но при этом не понимает, что теряет инвестиционный доход. Проблема носила массовый характер, поэтому в 2018 году был принят специальный закон.

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По его словам, несколько лет назад было введено правило, по которому гражданин не получает инвестиционный доход, если переходит из одного фонда в другой ранее чем через пять лет. Норма была направлена на то, чтобы можно было инвестировать средства пенсионных накоплений на более длительные сроки.

«С 1 января граждан будут информировать о потере дохода при переходе в другой негосударственный пенсионный фонд. Это будет происходить при заполнении заявления, а в нем уже будет стоять размер суммы инвестиционного дохода, который гражданин может потерять. Поэтому мы призываем всех граждан при заполнении заявлений внимательно читать всю информацию», — сказал Дроздов.