СМИ сообщили о планах правительства заменить бумажные паспорта РФ на электронные
Отказ от бумажных документов начнется с 2021 года.
Отказ от бумажных документов начнется с 2021 года.
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручил до конца текущего года разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года, сообщает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на
«Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт — его концепции уже пять лет. Совещания, на котором она снова обсуждалась, 14 сентября провел зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия Самигуллина), а 17 сентября — председатель правительства Дмитрий Медведев (сообщил его
Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую, предположили в
Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека — его данным в разных государственных информационных системах, объяснили «Ведомостям» в
Кроме того, одновременно создается единый реестр данных всех граждан, уточняет газета со ссылкой на собеседника.
Стоит такая реформа, судя по паспорту программы «Цифровой экономики», который рассматривался на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 17 сентября, 114,4 млрд рублей до 2024 года. Собрать эту сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта, сообщают «Ведомости».