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08:27 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о планах правительства заменить бумажные паспорта РФ на электронные

Отказ от бумажных документов начнется с 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручил до конца текущего года разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года, сообщает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт — его концепции уже пять лет. Совещания, на котором она снова обсуждалась, 14 сентября провел зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия Самигуллина), а 17 сентября — председатель правительства Дмитрий Медведев (сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов)», — говорится в публикации.

В пресс-службе правительства РФ изданию пояснили, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.

Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую, предположили в пресс-службе.

Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека — его данным в разных государственных информационных системах, объяснили «Ведомостям» в пресс-службе правительства, тогда электронный паспорт позволит совершать юридически значимые действия, получать и коммерческие, и госуслуги.

При этом участник совещаний в правительстве РФ в беседе с изданием уточнил, что речь идет о создании новой системы идентификации, объединении в одном документе всех данных человека — паспорта, СНИЛСа, водительских прав.

Кроме того, одновременно создается единый реестр данных всех граждан, уточняет газета со ссылкой на собеседника.

Стоит такая реформа, судя по паспорту программы «Цифровой экономики», который рассматривался на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 17 сентября, 114,4 млрд рублей до 2024 года. Собрать эту сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта, сообщают «Ведомости».

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