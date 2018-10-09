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08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

На снимке 1943 года разглядели «путешественника во времени» со смартфоном

Пользователи сети обратили внимание на старый снимок, один из героев которого предположительно держал в руках смартфон. На кадр обратило издание The Sun.

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Цветной фотографией 1943 года поделился британский видеоредактор Стюарт Хамфрис (Stuart Humphryes), который занимается колоризацией черно-белых роликов и снимков. Кадр был опубликован на его странице в Twitter 1 октября.

На снимке запечатлены британские рабочие, отдыхающие на пляже. В центре можно заметить человека, который держит в руках неизвестный предмет и внимательно в него вглядывается. Подписчики Хамфриса заметили, что положение рук и пристальный взгляд мужчины напоминают поведение владельца смартфона.

«Эм, это только мне кажется, или этот парень проверяет свой смартфон?» — написал один из удивленных подписчиков. Его поддержали и другие юзеры, назвав героя фотографии путешественником во времени.

Однако Хамфрис не разделил уверенность многих комментаторов: он предположил, что мужчина на снимке мог скручивать папиросу.

Ранее в сети обратили внимание на другого «путешественника во времени», который рассказал, что прилетел из 3300 года ради предотвращения глобальной катастрофы.

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