Ученые выяснили, почему глупые самки выбирают некрасивых самцов

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Выбор партнера для продолжения рода — одно из самых главных решений в жизни всех самок. Подобные соображения заставляли нас предполагать, что абсолютно все рыбки будут выбирать самых красивых ухажеров. Мы же обнаружили, что для совершения подобного выбора необходимы определенные интеллектуальные способности. Джудит Мэнк (Judith Mank) Ученый из университетского колледжа Лондона (Великобритания)

Развитием почти всех многоклеточных живых существ управляет два фактора — естественный и половой отбор. В первом случае эволюцией дирижируют меняющиеся условия окружающей среды, а во втором — внутривидовая конкуренция за возможность продолжить свой род. В этой борьбе побеждают самые «яркие» особи, что приводит появлению таких бесполезных украшений, как хвосты павлинов или гребешки петухов, которые не помогают, а мешают выживать.

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Причины существования полового отбора пока остаются предметом споров среди ученых — часть биологов полагает, что он помогает популяциям быть готовым к резким изменениям условий, а другие считают, что подобная конкуренция защищает виды от вырождения и поддерживает их конкурентоспособность в эволюционной «гонке вооружений».

Мэнк и ее коллеги открыли еще одну интересную особенность полового отбора, связывающую красоту и интеллект, наблюдая за жизнью двух популяций рыбок-гуппи (Poecilia reticulata), чьи размеры мозга заметно отличались.

Посадив несколько десятков их представителей в отдельные аквариумы, ученые наблюдали за тем, как меняется активность их мозга и его работа на генетическом уровне в тот момент, когда они наблюдали за потенциальными «половинками» и когда они совершали свой выбор.

Гуппи, как отмечают ученые, идеально подходят для таких экспериментов, так как размерами их мозга управляет всего один ген, а расцветка самцов зависит от структуры и активности генов, расположенных на «мужской» Y-хромосоме, всецело находящейся под влиянием полового отбора.

Опыты с этими рыбками помогли британским биологам выделить два набора нейронов и генов, отвечавших за распознавание красоты самцов и выбор партнера для спаривания. Их сравнение и анализ неожиданным образом показали, что логика их работы существенно различается.

Как и ожидали ученые, даже самые глупые самки, обладавшие минимальными размерами мозга, умели различать самцов с яркой и «маскировочной» раскраской, что выражалось в разных уровнях активности их нейронов в центре зрения и в других областях мозга. Эти клетки работали примерно одинаково и у тех, и у других самок.

С другой стороны, эта способность никак не помогала этим самкам совершать «правильный» выбор — они одинаково часто выбирали как красивых, так и невзрачных самцов.

С другой стороны, особи с большим мозгом всегда отдавали предпочтение в пользу ярких ухажеров, что выражалось в появлении особого рисунка активности в их мозге, который отсутствовал у глупых самок при выборе второй половинки.