«Я слышал, что у меня проблемы с психикой»
Как фотограф заставил десятки тысяч людей смотреть на углы.
Как фотограф заставил десятки тысяч людей смотреть на углы.
Евгений Иванов сделал, на первый взгляд, невероятное: все 25,5 тысячи своих
МОСЛЕНТА: Давайте познакомимся. Борис, журналист.
Евгений Иванов, фотограф. Ну, а если чуть подробнее, то получается так: родился я в небольшом сибирском городе Братске, это в Иркутской области, постоянно живу в
Почему у вас такая страсть к углам? Не к кругу, не к квадрату, не к овалу, а именно к углам?
Когда я начинал проект #catchingcorners, в Instagram можно было публиковать только квадратные фотографии.
Плюс меня, как человека с техническим образованием, всегда привлекала геометрия, и особенно прямые линии. Кстати, есть довольно популярный профиль бразильского фотографа, он фотографирует только круги. Так мы и подружились.
Звучит как дурацкая шутка, да, но в связи с вашей любовью к углам еще никто не говорил, что у вас обостренное восприятие мира? Кстати, оно именно такое?
Не знаю, как насчет этого, но несколько раз я слышал от людей, что у меня явные проблемы с психикой (смеется).
В чем красота угла?
В простоте. Но вообще в работе над этой серией мне больше всего нравится находить углы там, где многие их просто не замечают. И еще один важный момент — текстуры. С ними у меня особые отношения.
Первый полюбившийся вам угол — это…
Мне сложно ответить на этот вопрос, но я могу выделить один угол, который вызвал просто невероятную реакцию подписчиков. Это одна из последних работ: в небе пересекаются две линии, оставленные самолетами. Около 4500 лайков и несколько десятков комментариев — настолько он понравился людям. Я считаю, что это неплохой результат.
Дорога к этому заняла у вас, как я понимаю, несколько лет. Когда и почему вы решили снимать углы?
Примерно в марте 2013-го я опубликовал первые кадры из этой серии. Тогда мне хотелось создать для себя такой, если хотите, визуальный «тренажер». Формат, который позволит тренировать свою наблюдательность, что для фотографа очень важно. И мне хотелось, чтобы это была именно серия — с довольно жесткими рамками. Второй важный момент — вирусность. Я понимал, что такой проект при определенных обстоятельствах может выстрелить, что позже и произошло. Правда, мне было немного жаль, что пришлось удалить из профиля личные фотографии и оставить только углы.
Помните свой первый кадр?
Да! Я сделал его в тот момент, когда мне было просто нечем заняться, я сидел в зале ожидания для клиентов одного автосалона. Почему я это сделал? Не знаю.
Бывали моменты, когда мне это надоедало, но через
25,5 тысячи ваших подписчиков смотрят на ваши углы. Как вы это сделали?!
Здесь все просто: когда в моем профиле собралось около 80 фотографий с углами, о проекте вышла заметка в официальном профиле Instagram (@instagram), после чего последовала целая череда публикаций в западных и некоторых российских блогах и на сайтах — таких как IGNANT, Designcillector, Publico и других. А в этом году о серии написала в своем профиле компания Apple.
Круто! И все же… Можете сформулировать: что, собственно, вы хотите сказать своими углами?
Это история о том, что чаще всего мы просто не замечаем красоту, которая нас окружает. Красоту простых вещей. А ведь достаточно приглядеться и посмотреть под другим углом.
Какой угол на сегодняшний день кажется вам наиболее совершенным? Вот, например, в Москве.
В Москве я сделал не очень много фотографий для этой серии. Больше всего, наверное, мне нравятся два угла — с ячейкой яиц (у каждой моей фотографии есть название, эта называется CRNR353) и еще один, который я пока не опубликовал, но вам по секрету скажу, что сделал его на прошедшем в этом году чемпионате мира по футболу.
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