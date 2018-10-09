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16:16 (мск), источник: Мослента

«Я слышал, что у меня проблемы с психикой»

Как фотограф заставил десятки тысяч людей смотреть на углы.

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Евгений Иванов сделал, на первый взгляд, невероятное: все 25,5 тысячи своих Instagram-подписчиков он заставил смотреть на бесконечные фотографии… углов. Ей-богу, больше на странице Евгения нет ничего! Восхитившись этим завидным постоянством двух сторон, МОСЛЕНТА решила узнать, в чем смысл подробного фототворчества, каковы самые красивые столичные углы и существует ли угловая философия. И пообщались с самим Евгением.

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МОСЛЕНТА: Давайте познакомимся. Борис, журналист.

Евгений Иванов, фотограф. Ну, а если чуть подробнее, то получается так: родился я в небольшом сибирском городе Братске, это в Иркутской области, постоянно живу в Санкт-Петербурге, а в Москве бываю чаще всего по работе. В прошлом я графический дизайнер, при этом уже семь лет работаю фотографом. Делаю коммерческие съемки, контент для социальных сетей, собственные проекты, выпускаю лимитированную серию подписанных постеров и принтов, стараюсь путешествовать, веду два блога в Instagram. Второй, «нетреугольный», посвящен фотографии, маркетингу в социальных сетях и путешествиям.

Почему у вас такая страсть к углам? Не к кругу, не к квадрату, не к овалу, а именно к углам?

Когда я начинал проект #catchingcorners, в Instagram можно было публиковать только квадратные фотографии.

Тогда мне показалось, что прямой угол с вершиной в центре кадра — это идеальная форма, которую легко воспроизводить из раза в раз.

Плюс меня, как человека с техническим образованием, всегда привлекала геометрия, и особенно прямые линии. Кстати, есть довольно популярный профиль бразильского фотографа, он фотографирует только круги. Так мы и подружились.

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Звучит как дурацкая шутка, да, но в связи с вашей любовью к углам еще никто не говорил, что у вас обостренное восприятие мира? Кстати, оно именно такое?

Не знаю, как насчет этого, но несколько раз я слышал от людей, что у меня явные проблемы с психикой (смеется).

Довод обычно следующий: здоровый человек не может на протяжении пяти лет искать во всем одну и ту же форму и не устать от этого.

В чем красота угла?

В простоте. Но вообще в работе над этой серией мне больше всего нравится находить углы там, где многие их просто не замечают. И еще один важный момент — текстуры. С ними у меня особые отношения.

Первый полюбившийся вам угол — это…

Мне сложно ответить на этот вопрос, но я могу выделить один угол, который вызвал просто невероятную реакцию подписчиков. Это одна из последних работ: в небе пересекаются две линии, оставленные самолетами. Около 4500 лайков и несколько десятков комментариев — настолько он понравился людям. Я считаю, что это неплохой результат.

Дорога к этому заняла у вас, как я понимаю, несколько лет. Когда и почему вы решили снимать углы?

Примерно в марте 2013-го я опубликовал первые кадры из этой серии. Тогда мне хотелось создать для себя такой, если хотите, визуальный «тренажер». Формат, который позволит тренировать свою наблюдательность, что для фотографа очень важно. И мне хотелось, чтобы это была именно серия — с довольно жесткими рамками. Второй важный момент — вирусность. Я понимал, что такой проект при определенных обстоятельствах может выстрелить, что позже и произошло. Правда, мне было немного жаль, что пришлось удалить из профиля личные фотографии и оставить только углы.

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Помните свой первый кадр?

Да! Я сделал его в тот момент, когда мне было просто нечем заняться, я сидел в зале ожидания для клиентов одного автосалона. Почему я это сделал? Не знаю.

Просто достал из кармана айфон и сфотографировал. Результат мне понравился, и с этого дня я везде начал искать углы.

Бывали моменты, когда мне это надоедало, но через какое-то время это увлечение всегда возвращалось.

25,5 тысячи ваших подписчиков смотрят на ваши углы. Как вы это сделали?!

Здесь все просто: когда в моем профиле собралось около 80 фотографий с углами, о проекте вышла заметка в официальном профиле Instagram (@instagram), после чего последовала целая череда публикаций в западных и некоторых российских блогах и на сайтах — таких как IGNANT, Designcillector, Publico и других. А в этом году о серии написала в своем профиле компания Apple.

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Круто! И все же… Можете сформулировать: что, собственно, вы хотите сказать своими углами?

Это история о том, что чаще всего мы просто не замечаем красоту, которая нас окружает. Красоту простых вещей. А ведь достаточно приглядеться и посмотреть под другим углом.

Еще, наверное, это в какой-то степени можно отнести к современному искусству. Мобильная фотография сегодня способна на многое, и вообще искусство доступно каждому.

Какой угол на сегодняшний день кажется вам наиболее совершенным? Вот, например, в Москве.

В Москве я сделал не очень много фотографий для этой серии. Больше всего, наверное, мне нравятся два угла — с ячейкой яиц (у каждой моей фотографии есть название, эта называется CRNR353) и еще один, который я пока не опубликовал, но вам по секрету скажу, что сделал его на прошедшем в этом году чемпионате мира по футболу.

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