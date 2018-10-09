Татьяна Голикова раскритиковала деятельность Рособрнадзора

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«Это не наезд на Сергея Сергеевича (Кравцова, руководителя Рособрнадзора. — “Ъ”), но нужно отметить, что качественная оценка экспертов, дающих решения об аккредитации и лицензии вузов, отсутствует. В ряде случаев эксперты это не самые лучшие сотрудники высших учебных заведений», — заявила она.

«Это и ваша ответственность, так как вы их направляете», — обратилась она к господину Кравцову. При этом госпожа Голикова также отметила, что, критикуя Рособрнадзор, «не стоит забывать о нормативных документах, согласно которым для аккредитации эксперта ему достаточно указать уровень высшего образования и стаж», после чего «начинается двухуровневая проверка его компетенции».

Накануне сетевое сообщество «Диссернет», занимающееся перепроверкой защищенных диссертаций, выпустило доклад о нарушениях, обнаруженных в научных работах экспертов Рособрнадзора.

Члены сообщества выборочно проверили диссертации 224 экспертов и обнаружили множество «грубых нарушений академической этики».

По результатам проверки «Диссернет» сделал вывод, что «российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых».

Деятельность Рособрнадзора вызвала скандал в 2017 году, когда Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии на ведение образовательной деятельности (восстановил лицензию в августе 2018 года). В мае этого года Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка).