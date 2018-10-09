Счетная палата раскритиковала стоимость родового сертификата

«Мы обращаем внимание на то, что с 2006 года не менялась стоимость родового сертификата, которая снова в бюджете Фонда [социального страхования] и Фонда обязательного медицинского страхования заложена стоимостью 11 тыс. рублей. Наш анализ рынка аналогичных медицинских услуг, которая обеспечивается в рамках родового сертификата, показал, что стоимость этих услуг в разных регионах в разных медицинских организациях колеблется от 60 до 100 тыс. рублей. Соответственно, мы можем только предположить, какого качества услуги могут быть предоставлены женщинам и детям за 11 тыс. рублей», — сказал он.