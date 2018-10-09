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16:39 (мск), источник: ТАСС

Счетная палата раскритиковала стоимость родового сертификата

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Счетная палата выразила неудовлетворение стоимостью родового сертификата, размер короткого не менялся с момента запуска программы в 2006 году. Об этом заявил во вторник аудитор Счетной палаты Владимир Катренко на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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«Мы обращаем внимание на то, что с 2006 года не менялась стоимость родового сертификата, которая снова в бюджете Фонда [социального страхования] и Фонда обязательного медицинского страхования заложена стоимостью 11 тыс. рублей. Наш анализ рынка аналогичных медицинских услуг, которая обеспечивается в рамках родового сертификата, показал, что стоимость этих услуг в разных регионах в разных медицинских организациях колеблется от 60 до 100 тыс. рублей. Соответственно, мы можем только предположить, какого качества услуги могут быть предоставлены женщинам и детям за 11 тыс. рублей», — сказал он.

Глава Фонда социального страхования Андрей Кигим в свою очередь прокомментировал замечание Счетной палаты.

«Сообщаю, что сумма родового сертификата рассчитывается Минздравом. Каждый раз мы от них получаем письмо, в котором они подтверждают, что изменения стоимости родового сертификата они не планируют», — сказал он.

Программа «Родовой сертификат», являющаяся приоритетным направлением национального проекта «Здоровье», была внедрена в России 1 января 2006 года. Право на получение сертификата имеет каждая беременная женщина в России. Сертификат выдается в женской консультации, где женщина состоит на учете.

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