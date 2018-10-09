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18:24 (мск), источник: РИА Новости

Минпросвещения предложило запретить информацию, побуждающую детей к насилию

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минпросвещения России готовит изменения в законодательство для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Источник: РИА Новости

«Прорабатываемые нормативные изменения затронут федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, а также федеральный закон “О рекламе” и будут соответствовать концепции информационной безопасности детей, утвержденной правительством Российской Федерации в 2015 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все изменения в ближайшее время будут вынесены на общественное и экспертное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В министерстве отметили, что по действующему законодательству среди несовершеннолетних запрещено распространять информацию, побуждающую к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью. Однако вне пределов правового поля остаются вопросы распространения информации, склоняющей детей к совершению действий, представляющих опасность для жизни и здоровья других людей.

Также в Минпросвещения отметили ряд резонансных случаев нападения подростков на учителей и детей младшего возраста, в частности инциденты в Пермском крае и Республике Бурятия, которые привели к тяжелым последствиям. Как показали проверки, в некоторых случаях на нападавших детей оказали влияние, в том числе, события 1999 года, произошедшие в школе «Колумбайн» штата Орландо в США, информацией о которых дети интересовались.

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