Минпросвещения предложило запретить информацию, побуждающую детей к насилию

Источник: РИА Новости

«Прорабатываемые нормативные изменения затронут федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, а также федеральный закон “О рекламе” и будут соответствовать концепции информационной безопасности детей, утвержденной правительством Российской Федерации в 2015 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все изменения в ближайшее время будут вынесены на общественное и экспертное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве отметили, что по действующему законодательству среди несовершеннолетних запрещено распространять информацию, побуждающую к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью. Однако вне пределов правового поля остаются вопросы распространения информации, склоняющей детей к совершению действий, представляющих опасность для жизни и здоровья других людей.