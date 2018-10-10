В Минкомсвязи рассказали о будущих электронных паспортах

Источник: РИА Новости

По его словам, новые документы будут содержать фотографию, данные об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

В будущем электронном паспорте используется биометрическия идентификация: используется фотография и папиллярные узоры — то есть идентификация по пальцам. Важный элемент — то, что имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически значимые действия в онлайн-мире. Андрей Черненко Директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи

По его словам, идентификация по голосу или сетчатке глаза пока не предусматривается.

Предполагается, что новый паспорт будет представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией размером примерно с банковскую карту или водительские права. Сейчас МВД, Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие ведомства работают над деталями проекта.

На самой карте и на чипе будет размещаться ряд персональных данных гражданина.

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«Очень важный момент — мы не стремимся к тому, чтобы, как на флешку, записать на электронный паспорт максимум данных и все собрать в нем воедино. Мы говорим о том, что электронный паспорт все-таки является неким ключом идентификации в цифровом пространстве. Мы говорим сейчас, что в принципе уже существует некий электронный профиль гражданина, он хранится в (государственных — ред.) информационных системах. Паспорт в данном случае будет позволять с высоким уровнем безопасности получить возможность доступа к этим данным и использовать их в онлайне», — сказал глава департамента Минкомсвязи.

По его словам, внедрение новой формы паспорта упростит жизнь россиян, им не придется носить с собой большое количество документов (например, СНИЛС, полис ОМС и другие).

«Мы имеем инструмент идентификации в электронном мире и, соответственно, доступ к электронному профилю, в котором это уже все есть. Дальше с соответствующей инфраструктуры мы получаем доступ к этой информации. Мы не упраздняем все эти инструменты, но пользоваться ими становится проще: носить их с собой и показывать везде не надо», — сказал Черненко.

Безопасность

Представитель Минкомсвязи подчеркнул, что предусматривается очень серьезная система безопасности. «Конечно, просто так считать все данные с электронного паспорта будет нельзя. Есть открытая область данных, которая расположена прямо на паспорте, мы их визуально можем посмотреть и прочитать», — сказал Черненко.

Безусловно, есть области данных, которые закрыты, и доступ к которым осуществляется только с использованием определенной инфраструктуры. Андрей Черненко Директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи

Он напомнил, что основой процесса выдачи паспортов будет государственная система «Мир», на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными.

Сроки

Черненко предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9−12 месяцев после принятия решения об их внедрении.

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Согласно проекту, новый паспорт будет выдаваться на 10 лет. «Через 10 лет надо будет менять по нескольким аспектам, в том числе биометрическим — все-таки у нас лица меняются с возрастом», — отметил представитель Минкомсвязи.

Ведомства сейчас обсуждают, с какого возраста будут выдаваться новые паспорта — с 14 лет или раньше.

«Вопрос, какая (будет — ред.) нагрузка на выдачу. Тут вопрос, скорее, организационный и сейчас находится в проработке. Мы готовы, конечно, выдавать его практически с рождения. Просто сейчас смотрим, как логически выстроить», — сказал чиновник.

В настоящий момент предусматривается, что процесс внедрения паспортов нового формата будет поэтапным и плановым.