В Минкомсвязи рассказали о будущих электронных паспортах

По его словам, новые документы будут содержать фотографию, данные об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.
В будущем электронном паспорте используется биометрическия идентификация: используется фотография и папиллярные узоры — то есть идентификация по пальцам. Важный элемент — то, что имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически значимые действия в онлайн-мире.
Андрей ЧерненкоДиректор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи
По его словам, идентификация по голосу или сетчатке глаза пока не предусматривается.
Предполагается, что новый паспорт будет представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией размером примерно с банковскую карту или водительские права. Сейчас МВД, Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие ведомства работают над деталями проекта.
На самой карте и на чипе будет размещаться ряд персональных данных гражданина.
«Очень важный момент — мы не стремимся к тому, чтобы, как на флешку, записать на электронный паспорт максимум данных и все собрать в нем воедино. Мы говорим о том, что электронный паспорт все-таки является неким ключом идентификации в цифровом пространстве. Мы говорим сейчас, что в принципе уже существует некий электронный профиль гражданина, он хранится в (государственных — ред.) информационных системах. Паспорт в данном случае будет позволять с высоким уровнем безопасности получить возможность доступа к этим данным и использовать их в онлайне», — сказал глава департамента Минкомсвязи.
По его словам, внедрение новой формы паспорта упростит жизнь россиян, им не придется носить с собой большое количество документов (например, СНИЛС, полис ОМС и другие).
«Мы имеем инструмент идентификации в электронном мире и, соответственно, доступ к электронному профилю, в котором это уже все есть. Дальше с соответствующей инфраструктуры мы получаем доступ к этой информации. Мы не упраздняем все эти инструменты, но пользоваться ими становится проще: носить их с собой и показывать везде не надо», — сказал Черненко.
Безопасность
Представитель Минкомсвязи подчеркнул, что предусматривается очень серьезная система безопасности. «Конечно, просто так считать все данные с электронного паспорта будет нельзя. Есть открытая область данных, которая расположена прямо на паспорте, мы их визуально можем посмотреть и прочитать», — сказал Черненко.
Безусловно, есть области данных, которые закрыты, и доступ к которым осуществляется только с использованием определенной инфраструктуры.
Андрей ЧерненкоДиректор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи
Он напомнил, что основой процесса выдачи паспортов будет государственная система «Мир», на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными.
Сроки
Черненко предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9−12 месяцев после принятия решения об их внедрении.
Согласно проекту, новый паспорт будет выдаваться на 10 лет. «Через 10 лет надо будет менять по нескольким аспектам, в том числе биометрическим — все-таки у нас лица меняются с возрастом», — отметил представитель Минкомсвязи.
Ведомства сейчас обсуждают, с какого возраста будут выдаваться новые паспорта — с 14 лет или раньше.
«Вопрос, какая (будет — ред.) нагрузка на выдачу. Тут вопрос, скорее, организационный и сейчас находится в проработке. Мы готовы, конечно, выдавать его практически с рождения. Просто сейчас смотрим, как логически выстроить», — сказал чиновник.
В настоящий момент предусматривается, что процесс внедрения паспортов нового формата будет поэтапным и плановым.
«Речи не идет о том, что всем с завтрашнего дня нужно будет идти и менять обычный паспорт на электронный. Сейчас этапы и сроки внедрения — один из вопросов для обсуждения. Я думаю, не будет потрясений», — сказал Черненко.