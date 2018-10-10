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12:35 (мск), источник: Известия

Большие неприятности: чем обернется затяжное лето

Потепление несет человечеству новые лишения и смерть.

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Источник: РИА "Новости"

Москвичей ожидает очередное бабье лето — синоптики пообещали, что к концу недели температура воздуха может достичь 18 градусов тепла, и даже посоветовали не спешить с окончанием дачного сезона, так как хорошая погода, по крайней мере в центральных регионах, продлится до середины октября. Невероятно теплая осень радует жителей северных широт, но в то же время подтверждает: потепление климата продолжается. О том, как это может отразиться на здоровье и жизни человечества, — в материале «Известий».

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В последние 30 лет наблюдается тенденция на потепление, поэтому осень задержится и зима может наступить заметно позже, рассказал агентству «Москва» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Для северных стран с точки зрения здоровья потепление — это процесс положительный, но лишь частично. В таких условиях инфекции начинают себя гораздо лучше чувствовать, идет продвижение на север и клещевого энцефалита, и лихорадки Западного Нила, и лихорадки Крым-Конго, и уже были смертельные случаи, связанные с сибирской язвой. Об этом «Известиям» рассказал профессор, доктор медицинских наук Борис Ревич, который заведует лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН:

Предстоящие 17 градусов — это, конечно, замечательно. Конец лета и осень этого года совершенно невероятные, что еще раз говорит о том, что потепление идет и неприятности нас ждут достаточно большие.

— Вспомните лето 2010 года, когда 11 тыс. человек только в Москве погибло из-за жары, а в европейской части это 56 тыс. человек — можно сказать, целый город вымер. И это мы говорим только о смертельных исходах, а еще есть заболевания, утяжеление хронических болезней и так далее, это огромный спектр разных проблем, — полагает ученый.

Источник: РИА "Новости"

И если человеческие потери и экономический ущерб от каких-то заметных, катастрофических явлений, когда наблюдается сильная жара или сильный холод, достаточно просто посчитать, то переходный период от тепла к холоду, когда начинается дождь, слякоть и простуды, практически не изучен. По словам Ревича, это новая задача, которая стоит перед медиками всего мира, к которой наблюдается огромный интерес, но пока никто не знает, как к ней подступиться.

Между тем мировая наука делает попытки задержать потепление климата.

В понедельник, 8 октября, был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), в котором утверждается, что, если в течение последующих 12 лет Земля нагреется только на 1,5 градуса, это позволит предотвратить катастрофические изменения на планете, сообщает The Guardian.

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Если же эта величина составит 2 градуса, это значительно увеличит риск засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей. Увеличится смертность от жары, а лесные пожары, бушевавшие в Северном полушарии этим летом, в дальнейшем станут еще масштабнее, повышение уровня моря затронет еще 10 млн человек. Одна из моделей показывает, что промысел морской рыбы снизится на 3 млн тонн, в то время как при повышении на 1,5 градуса он потеряет вдвое меньше.

Сдерживание всего на 0,5 градуса поможет предотвратить практически полное уничтожение кораллов и замедлить таяние льдов в Арктике.

Климатологи, сравнившие сценарии развития событий при повышении на 1,5 и 2 градуса к 2100 году, заявили, что для них это стало откровением: «Мы видим, что есть разница, и она существенна».

Авторы доклада утверждают, что сдержать динамику потепления климата возможно, но это требует срочных и беспрецедентных мер, в частности восстановления лесов, использования электрического транспорта и более широкого применения технологий улавливания и захоронения углекислого газа.

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