Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какие собаки живут у Путина
В Тульской области в поле гниют 330 редких машин (фото)
Как облегчить отказ от курения: советы
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову»
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Крым обратился к Украине с предупреждением
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Кардиологи пересмотрели нормы артериального давления
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе
Кейт Миддлтон вышла в свет в "наряде из мусора" - фото
В Сети обсуждают "переделку лица" певицы Пелагеи
Бен Аффлек отметил развод романтической поездкой с новой пассией
Дженнифер Лопез и ее бойфренд променяли свидания на спортзал
Всех под ружье: Белоруссия готовится к возможной войне - СМИ
В московском аэропорту столкнулись два самолета
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
02:10 (мск), источник: РИА Новости

Китайским туристам рассказали, как вести себя в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия вошла в список самых популярных направлений для туристов из Китая, поэтому эксперты решили помочь иностранным гостям освоиться и подготовили специальную памятку, сообщает Туту.ру.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Это восемь советов, которые помогут китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации, — поясняют эксперты сервиса путешествий. — Ее можно скачать и повесить в отеле, магазине, добавить в буклет или книгу».

В памятке эксперты объясняют, как вести себя китайским гостям в той или иной ситуации, чтобы быть верно понятыми местным населением.

Например, в российских ресторанах нужно заказывать блюда лично себе, говорится в памятке. В Китае же, как правило, в кафе подают большие порции, их ставят в центр стола и каждый кладет в тарелку то, что ему понравилось.

Читайте также
Китайские туристы устроили скандал в центре Стокгольма (видео)

В России довольно холодно, поэтому люди едят в застегнутой одежде, а не оголяют живот, как это нередко делают в Китае. Человек, сидящий в ресторане с голым животом, будет выглядеть странно, объясняют эксперты.

В памятке есть советы не шуметь после 23:00, уважать личное пространство других людей: «Для жителей России очень непривычно, например, касаться друг друга в толпе, даже в метро или на рынке».

Гостей просят не фотографировать людей без разрешения, вежливо вести себя в очередях.

Есть и объяснение, почему в России не принято улыбаться незнакомцам. «Не думайте, что если у человека “каменное” лицо, и он не улыбается, то что-то идет не так, — предупреждают в памятке. —  Скорее всего, все в порядке, и это просто часть вежливости».

Читайте также: Как дают (и не дают) чаевые в разных странах мира

 Братья Магомедовы из СИЗО обратились к Нурмагомедову
Почему через 30 лет исчезнут кладбища
В Минкомсвязи рассказали, каким будет электронный паспорт
Макгрегор отстранен от боев после поединка с Нурмагомедовым
На снимке 1943 года разглядели «путешественника во времени»
Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола
СМИ узнали о награждении Александра Мишкина званием Герой России
Трамп назвал возможного кандидата на пост постпреда при ООН
Спорт
Мамаев и Кокорин: вне футбола и вне закона Вчера скандал вокруг диких выходок российских футболистов получил продолжение и принял грандиозные масштабы
Hi-Tech
Нереальная красота: девушки самой известной игровой выставки (фото) Главное геймерское событие года.
Авто
В России обрушился второй за день автомобильный мост На этот раз разрушился мост, соединяющий села Дубенки и Ардатово в Дубенском районе Мордовии
Кино
Беременная Боярская стала героиней телешоу Впервые после сообщений о беременности актриса появится на телевидении
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Горячие темы на «Детях»
excerption Грехи и болезни... 477
VikaDima Раз уж сейчас популярна тема о родственниках и квартирах.... 306
Мэри Пирс День рожденья - грустный праздник 257
Все равно будет по-моему Домашние задания в детском саду 167
Леди
Собери себе мужа: почему вы никогда не найдете любовь по заданным критериям В соцсетях гуляет такая картинка: перечислены мужские качества, каждое оценено от 1 до 5 рублей, и предлагается «собрать» себе идеального мужа за 5 рублей.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь