Российским университетам принесли изменения

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Вчера на встрече вице-премьера Татьяны Голиковой с ректорами российских университетов были названы основные положения реформы системы государственного контроля качества вузов. Предполагается, что процедуры лицензирования и аккредитации будут объединены, а проверкой образовательных программ займутся специальные комиссии из представителей вузов, работодателей, а в отдельных случаях и международных экспертов. В Европейском университете в Санкт-Петербурге уже проанализировали проект; там положительно оценивают часть предлагаемых изменений, но опасаются увеличения нагрузки на ведущие университеты и снижения качества экспертизы при аккредитации вузов.

В начале встречи с представителями ассоциации «Глобальные университеты» вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что существует «много претензий к экспертам Рособрнадзора». «Это не наезд на Сергея Сергеевича (Кравцова, руководителя Рособрнадзора.— “Ъ”), но нужно отметить, что качественная оценка экспертов, дающих решения об аккредитации и лицензии вузов, отсутствует. В ряде случаев эксперты — это не самые лучшие сотрудники высших учебных заведений», — заявила она. Эти замечания госпожи Голиковой схожи с выводами представленного накануне доклада сетевого сообщества «Диссернет». Борцы с плагиатом, проанализировав диссертации 224 экспертов Рособрнадзора, заявили, что «российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых».



Впрочем, госпожа Голикова не ограничилась упреками в адрес одного лишь ведомства. «Это и ваша ответственность, так как вы их (экспертов.— “Ъ”) направляете», — обратилась она к ректорам вузов. При этом вице-премьер также отметила, что, критикуя Рособрнадзор, «не стоит забывать о нормативных документах, согласно которым для аккредитации эксперта ему достаточно указать уровень высшего образования и стаж», после чего «начинается двухуровневая проверка его компетенции».



Напомним, общественная дискуссия о пересмотре подходов к контролю за деятельностью вузов развернулась после того, как в 2017 году Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности (университет восстановил лицензию в августе 2018 года). В мае этого года Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). В июле Ассоциация ведущих университетов России и ассоциация «Глобальные университеты», в которые входят 50 крупнейших вузов РФ, обратились к президенту Владимиру Путину с предложением скорректировать систему аккредитации.

Новость Вузы разделят на три разряда

Дав оценку существующей системе контроля, Татьяна Голикова перешла к обсуждению вариантов ее изменения. Она предложила «поставить вопрос о том, чтобы объединить процедуры лицензирования и аккредитации». По ее словам, это позволит «существенно снизить административную нагрузку и издержки проведения всех контрольных мероприятий».



В итоге участники заседания предложили вести оценку качества вуза по трем направлениям. Во-первых, сохранить существующий сейчас ежегодный вузовский мониторинг Минобрнауки. Во-вторых, опираться на «независимую оценку результатов образования», которую будут проводить по-прежнему Рособрнадзор или федеральные учебно-методические объединения. И в-третьих — главное нововведение — создать для проверки образовательных программ специальную экспертную комиссию «из числа представителей ведущих по данному направлению вузов и ведущих в этой отрасли работодателей». Если вуз претендует на звание «ведущего», то в комиссию должны входить и международные эксперты. При этом сделана важная оговорка — если вуз попадает в топ-500 «глобальных институциональных, отраслевых и предметных рейтингов», то он освобождается от оценки качества своих образовательных программ.



Рабочая группа по разработке новой системы госаккредитации и лицензирования вузов официально приступит к работе сегодня, 10 октября. Эксперты Центра институционального анализа науки и образования (ЦИАНО) ЕУСПб на основе мониторинга эффективности образовательных организаций проанализировали предложения ассоциации. Согласно докладу экспертов ЦИАНО (имеется в распоряжении «Ъ»), часть предложений ассоциации не вызывает у экспертов нареканий — это перенос акцента с «наказания» слабых вузов на оказание им помощи и «опора в оценке на открытые данные, сбор которых не возлагается на сам оцениваемый вуз», что «сокращает бюрократическую нагрузку на него и повышает надежность данных».

Опасения же, по словам авторов доклада, вызывают перенос контроля на другие уровни системы, вместо уменьшения, а также введение тестирования студентов, требующее «обеспечения контроля за заполнением тестовых форм, аналогичного ЕГЭ».