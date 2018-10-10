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15:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Между культом и культурой поставили еще одну комиссию

Спор музейщиков и РПЦ о судьбе архитектурных памятников затягивается.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера представители Минкульта и Русской православной церкви (РПЦ) договорились создать новую согласительную комиссию по проблемам совместного использования музеями и епархиями религиозных объектов. Таковы итоги заседания двусторонней рабочей группы, на которой обсуждались конфликтные вопросы о судьбе архитектурных памятников, в том числе объектов ЮНЕСКО, в Вологодской области, Владимире, Суздале и Ростове Великом, которые РПЦ предлагает властям изъять у государственных музеев-заповедников (ГМЗ) и передать в пользование епархиям. Рассмотрение заявок на передачу двух десятков уникальных объектов отложено. Если сторонам не удастся договориться, в Госдуме обещают закрепить механизм совместного использования памятников поправками к закону 327-ФЗ о передаче религиозным организациям государственного имущества.

Как сообщил «Ъ» глава департамента музеев Минкульта Владислав Кононов, заседание прошло в расширенном составе — с участием членов рабочей группы ведомства по вопросам взаимодействия музеев с РПЦ, комиссии РПЦ по взаимодействию с музейным сообществом и комиссии Союза музеев по сотрудничеству с религиозными организациями. Состав структур, созданных Минкультом и РПЦ, согласно открытым данным, идентичен — их возглавляют митрополит Тихон (Шевкунов) и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (туда входят президент Союза музеев Михаил Пиотровский и ряд руководителей музеев). Между тем единственным итогом обсуждения претензий РПЦ на передачу объектов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей (объект ЮНЕСКО с фресками Дионисия), 12 объектов Владимира и Суздаля (в том числе объектов ЮНЕСКО) и бывшего Архиерейского дома в Ростове Великом — Ростовского кремля (кандидат в список ЮНЕСКО) стало решение о создании еще одной комиссии.

Как рассказали «Ъ» участники совещания, директор Владимиро-Суздальского ГМЗ Игорь Конышев обратил внимание на то, что объекты, на которые претендует церковь, позволяют музею зарабатывать более половины его доходов, при этом только затраты на содержание этих объектов составляют 25 млн руб.

О затратах, которые в случае передачи РПЦ памятников должна будет нести казна РФ, говорил и директор Кирилло-Белозерского ГМЗ Михаил Шаромазов. Музей много лет выстраивает отношения с религиозными организациями Вологодчины, передав еще в 1989 году сельскому православному приходу в бессрочное пользование Надвратные церкви Ферапонтова монастыря, епархии в 1995 году — Ивановскую часть Кирилло-Белозерского монастыря, а в 2012 году — Горицкий монастырь для возрождения монашеской обители, напомнил господин Шаромазов. Он повторил уже приводившиеся аргументы о том, что передача объектов ГМЗ приведет к ухудшению состояния объектов культурного наследия и уничтожению музея: сохранение фресок требует особого температурно-влажностного режима, на который влияет проведение богослужений. Это оживило дискуссию: владыка Тихон высказал сомнения в том, что изменения на «полтора-два градуса» приведут к катастрофическим последствиям, а присутствовавший на заседании священник поделился опытом, что «иконы очень крепкие», в чем он убедился после того, как они однажды «оказались в воде».

Наиболее благополучной в ходе заседания выглядела ситуация с Ростовским кремлем, где планируется через полтора года завершить реставрацию помещения для фондохранилища и перевести его, освободив два объекта, в том числе расположенную на втором этаже здания церковь Богородицы Одигитрии. До этого момента договорились согласовать тематику экспозиций кремля и приблизить ее к церковной.

Замглавы Минкульта Алла Манилова (курирует музеи) по итогам дискуссии заявила, что в разногласиях с епархиями виноваты сами руководители ГМЗ, которые должны уметь договариваться. Михаил Пиотровский предложил присутствующим не выяснять, кто главнее, а вспомнить, что главное — это сохранение памятников. Он привел в пример опыт Флоренции и Ватикана, где обсуждают проблемы сохранности наследия и оптимизацию потоков верующих и туристов, а не имущественные взаимоотношения.

В результате решено предоставить администрациям ГМЗ и епархий три недели на попытку «провести внутреннюю ревизию» и договориться о совместном использовании спорных объектов. За это время будет создана новая согласительная комиссия с участием специалистов-реставраторов, которая, выезжая в регионы, будет искать альтернативные решения на месте, рассказал «Ъ» Владислав Кононов. «Стало очевидно, что проблема в человеческих взаимоотношениях», — отметил он, рассчитывая до конца года «снять напряженность и выработать механизм, который позволит в дальнейшем коллегиально решать возникающие проблемы».

Между тем замглавы комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов отметил, что в условиях жесткого клинча Госдума готова разработать поправки к закону о передаче религиозным организациям госимущества, дополнив его нормой о совместном использовании объектов наследия музеями и религиозными организациями. «Если такое предложение последует, Госдума предоставит площадку для обсуждения законопроекта и будет содействовать его продвижению», — сказал он «Ъ». Депутат, впрочем, отметил, что обе стороны в ответ на предложение юридически закрепить совместное сотрудничество решили «взять паузу». При этом со стороны РПЦ прозвучали высказывания, что хозяин должен быть один и сегодня в законе достаточно норм, которые позволяют урегулировать процесс, отметил депутат.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

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