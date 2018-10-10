Между культом и культурой поставили еще одну комиссию

О затратах, которые в случае передачи РПЦ памятников должна будет нести казна РФ, говорил и директор Кирилло-Белозерского ГМЗ Михаил Шаромазов. Музей много лет выстраивает отношения с религиозными организациями Вологодчины, передав еще в 1989 году сельскому православному приходу в бессрочное пользование Надвратные церкви Ферапонтова монастыря, епархии в 1995 году — Ивановскую часть Кирилло-Белозерского монастыря, а в 2012 году — Горицкий монастырь для возрождения монашеской обители, напомнил господин Шаромазов. Он повторил уже приводившиеся аргументы о том, что передача объектов ГМЗ приведет к ухудшению состояния объектов культурного наследия и уничтожению музея: сохранение фресок требует особого температурно-влажностного режима, на который влияет проведение богослужений. Это оживило дискуссию: владыка Тихон высказал сомнения в том, что изменения на «полтора-два градуса» приведут к катастрофическим последствиям, а присутствовавший на заседании священник поделился опытом, что «иконы очень крепкие», в чем он убедился после того, как они однажды «оказались в воде».



Наиболее благополучной в ходе заседания выглядела ситуация с Ростовским кремлем, где планируется через полтора года завершить реставрацию помещения для фондохранилища и перевести его, освободив два объекта, в том числе расположенную на втором этаже здания церковь Богородицы Одигитрии. До этого момента договорились согласовать тематику экспозиций кремля и приблизить ее к церковной.



Замглавы Минкульта Алла Манилова (курирует музеи) по итогам дискуссии заявила, что в разногласиях с епархиями виноваты сами руководители ГМЗ, которые должны уметь договариваться. Михаил Пиотровский предложил присутствующим не выяснять, кто главнее, а вспомнить, что главное — это сохранение памятников. Он привел в пример опыт Флоренции и Ватикана, где обсуждают проблемы сохранности наследия и оптимизацию потоков верующих и туристов, а не имущественные взаимоотношения.



В результате решено предоставить администрациям ГМЗ и епархий три недели на попытку «провести внутреннюю ревизию» и договориться о совместном использовании спорных объектов. За это время будет создана новая согласительная комиссия с участием специалистов-реставраторов, которая, выезжая в регионы, будет искать альтернативные решения на месте, рассказал «Ъ» Владислав Кононов. «Стало очевидно, что проблема в человеческих взаимоотношениях», — отметил он, рассчитывая до конца года «снять напряженность и выработать механизм, который позволит в дальнейшем коллегиально решать возникающие проблемы».



Между тем замглавы комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов отметил, что в условиях жесткого клинча Госдума готова разработать поправки к закону о передаче религиозным организациям госимущества, дополнив его нормой о совместном использовании объектов наследия музеями и религиозными организациями. «Если такое предложение последует, Госдума предоставит площадку для обсуждения законопроекта и будет содействовать его продвижению», — сказал он «Ъ». Депутат, впрочем, отметил, что обе стороны в ответ на предложение юридически закрепить совместное сотрудничество решили «взять паузу». При этом со стороны РПЦ прозвучали высказывания, что хозяин должен быть один и сегодня в законе достаточно норм, которые позволяют урегулировать процесс, отметил депутат.



Анна Пушкарская, Санкт-Петербург