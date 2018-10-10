Между культом и культурой поставили еще одну комиссию
Спор музейщиков и РПЦ о судьбе архитектурных памятников затягивается.
Спор музейщиков и РПЦ о судьбе архитектурных памятников затягивается.
Вчера представители Минкульта и Русской православной церкви (РПЦ) договорились создать новую согласительную комиссию по проблемам совместного использования музеями и епархиями религиозных объектов. Таковы итоги заседания двусторонней рабочей группы, на которой обсуждались конфликтные вопросы о судьбе архитектурных памятников, в том числе объектов ЮНЕСКО, в Вологодской области, Владимире, Суздале и Ростове Великом, которые РПЦ предлагает властям изъять у государственных
Как сообщил «Ъ» глава департамента музеев Минкульта Владислав Кононов, заседание прошло в расширенном составе — с участием членов рабочей группы ведомства по вопросам взаимодействия музеев с РПЦ, комиссии РПЦ по взаимодействию с музейным сообществом и комиссии Союза музеев по сотрудничеству с религиозными организациями. Состав структур, созданных Минкультом и РПЦ, согласно открытым данным, идентичен — их возглавляют митрополит Тихон (Шевкунов) и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин (туда входят президент Союза музеев Михаил Пиотровский и ряд руководителей музеев). Между тем единственным итогом обсуждения претензий РПЦ на передачу объектов
О затратах, которые в случае передачи РПЦ памятников должна будет нести казна РФ, говорил и директор
Наиболее благополучной в ходе заседания выглядела ситуация с Ростовским кремлем, где планируется через полтора года завершить реставрацию помещения для фондохранилища и перевести его, освободив два объекта, в том числе расположенную на втором этаже здания церковь Богородицы Одигитрии. До этого момента договорились согласовать тематику экспозиций кремля и приблизить ее к церковной.
Замглавы Минкульта Алла Манилова (курирует музеи) по итогам дискуссии заявила, что в разногласиях с епархиями виноваты сами руководители ГМЗ, которые должны уметь договариваться. Михаил Пиотровский предложил присутствующим не выяснять, кто главнее, а вспомнить, что главное — это сохранение памятников. Он привел в пример опыт Флоренции и Ватикана, где обсуждают проблемы сохранности наследия и оптимизацию потоков верующих и туристов, а не имущественные взаимоотношения.
В результате решено предоставить администрациям ГМЗ и епархий три недели на попытку «провести внутреннюю ревизию» и договориться о совместном использовании спорных объектов. За это время будет создана новая согласительная комиссия с участием
Между тем замглавы комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов отметил, что в условиях жесткого клинча Госдума готова разработать поправки к закону о передаче религиозным организациям госимущества, дополнив его нормой о совместном использовании объектов наследия музеями и религиозными организациями. «Если такое предложение последует, Госдума предоставит площадку для обсуждения законопроекта и будет содействовать его продвижению», — сказал он «Ъ». Депутат, впрочем, отметил, что обе стороны в ответ на предложение юридически закрепить совместное сотрудничество решили «взять паузу». При этом со стороны РПЦ прозвучали высказывания, что хозяин должен быть один и сегодня в законе достаточно норм, которые позволяют урегулировать процесс, отметил депутат.
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург