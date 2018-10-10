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09:00 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил, когда состоится запуск спутников OneWeb на ракете «Союз»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Первый запуск тестовых спутников системы «космического интернета» OneWeb планируется провести с французского космодрома Куру в Южной Америке с помощью российской ракеты «Союз-СТ» 7 февраля, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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Источник: Reuters

Как сообщалось, группировка спутников британской компании OneWeb будет развернута с помощью российских ракет-носителей «Союз-2». Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей.

«Первый квалификационный пуск по программе OneWeb должен быть выполнен с космодрома Куру — в полёт на ракете-носителе “Союз-СТ” с разгонным блоком “Фрегат-МТ” должно отправиться 10 спутников. Ориентировочной датой старта является 7 февраля 2019 года», — рассказал собеседник.

По его словам, компании OneWeb потребуется полгода на проведение лётных испытаний спутников и подтверждение заявленных характеристик. После этого, ориентировочно в конце лета — начале осени 2019 года, начнётся серия запусков спутников OneWeb с космодрома Байконур.

Подготовка к предстоящим работам стартует на космодроме Байконур в середине октября, когда там начнется монтаж испытательного оборудования, необходимого для подготовки спутников OneWeb к запуску.

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Собеседник агентства рассказал, что в течение 2017 и первой половине 2018 года на космодроме Байконур работало несколько иностранных рекогносцировочных групп, которые изучали возможности космодрома по организации пусковой кампании и занимались ремонтом помещений, где будут проводиться подготовка космических аппаратов OneWeb и размещаться иностранные специалисты.

«На минувшей неделе на космодром Байконур прибыли первые контейнеры с оборудованием, которое будет использоваться для испытаний и предстартовой подготовки космических аппаратов OneWeb», — сообщил он.

Планируется, что в середине октября на космодром прилетит большая бригада иностранных специалистов с целью монтажа оборудования, его настройки и тестирования. Оборудование разместят в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома Байконур.

«Учитывая большой масштаб программы и сжатые сроки её реализации, иностранным специалистам при подготовке спутников придётся использовать конвейерный способ испытаний, что потребует резерва специалистов, космических аппаратов и других ресурсов, а также подготовленной логистики», — пояснил собеседник.

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Всего с 31-й площадки космодрома Байконур планируется провести 10 пусков ракет «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат-М» и кластерами из 34−36 спутников компании OneWeb. Пуски будут проводиться, ориентировочно, до середины-конца первого квартала 2020 года. Для выполнения намеченной программы пуски собираются проводить чаще, чем раз в месяц — с интервалом в 20−25 суток.

После завершения пусковой кампании на Байконуре будет проведена серия из шести пусков с космодрома Восточный. С нового российского космодрома пуски планируются на второй-третий кварталы 2020 года.

На вторую половину 2019 года планируется второй пуск OneWeb с Куру. На 2020 год с него намечено провести три пуска, рассказал собеседник.

«В случае успешной реализации программы, уже в начале 2020 года число спутников OneWeb, находящихся в космосе, превысит 300 космических аппаратов, что сделает группировку работоспособной и система начнёт предоставлять услуги “космического интернета”. К концу 2020 года систему развернут в полной конфигурации и она будет включать в себя около 700 спутников, размещённых с 18 плоскостях — почти по 40 спутников в каждой плоскости», — рассказал собеседник.

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Ранее источник РИА Новости сообщал, что для того, чтобы готовить космодром к запускам OneWeb, с 31 площадки перенесли старты двух грузовых кораблей «Прогресс МС» на первую площадку, так называемый «Гагаринский старт».

В августе источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что первый запуск спутников британской системы OneWeb с европейского космодрома Куру на российской ракете «Союз-2» переносится с конца 2018 года на февраль 2019 года из-за неготовности космических аппаратов. Однако другой источник пояснил, что космические аппараты готовы и уже находятся на космодроме Куру и задержка связана с напряженным к концу года графиком пусков с французского космодрома.

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