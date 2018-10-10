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10:04 (мск), источник: RTVi

В Нью-Йорке в свидетельствах о рождении появился третий пол

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 9 октября подписал положение, которое разрешает указывать в свидетельствах о рождении третий пол. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

Теперь люди, которые родились в Нью-Йорке и не относят себя к мужчинам или женщинам, могут выбрать третий пол, который в свидетельствах о рождении будут указывать как «X». Трансгендерам Нью-Йорка Де Блазио сказал: «Ты будешь собой. Живи своей правдой. И знай, что Нью-Йорк всегда тебя поддержит».

Нью-Йорк стал пятым после Калифорнии, а также штатов Орегон, Вашингтон и Нью-Джерси, где разрешили указывать такой пол. Трансгендерные активисты долгое время настаивали на упрощении процедуры смены документов, удостоверяющих личность.

Строгое разделение на мужчин и женщин они называли одной из форм дискриминации.

В 2014 году закон штата Нью-Йорк разрешил трансгендерам менять пол в свидетельствах о рождении, но правительство США требовало подтверждений врача о смене пола. В сентябре 2018 года окружной суд в Денвере постановил, что Государственный департамент не может отказать интерсексуалу в предоставлении гендер-нейтрального паспорта. Теперь выбрать третий пол можно с личных письменных показаний, а подтверждение от врача не требуется.

Вопрос о непризнании другим государством третьего пола остается открытым — судебной практики по этому вопросу пока нет.

В августе этого года правительство Германии официально утвердило регистрацию третьего пола в ЗАГСе. До этого Конституционный суд Австрии разрешил гражданам указывать в паспорте третий гендер.

 В Нью-Йорке в свидетельствах о рождении появился третий пол
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