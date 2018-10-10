В Нью-Йорке в свидетельствах о рождении появился третий пол

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Теперь люди, которые родились в Нью-Йорке и не относят себя к мужчинам или женщинам, могут выбрать третий пол, который в свидетельствах о рождении будут указывать как «X». Трансгендерам Нью-Йорка Де Блазио сказал: «Ты будешь собой. Живи своей правдой. И знай, что Нью-Йорк всегда тебя поддержит».

Нью-Йорк стал пятым после Калифорнии, а также штатов Орегон, Вашингтон и Нью-Джерси, где разрешили указывать такой пол. Трансгендерные активисты долгое время настаивали на упрощении процедуры смены документов, удостоверяющих личность.

Строгое разделение на мужчин и женщин они называли одной из форм дискриминации.

В 2014 году закон штата Нью-Йорк разрешил трансгендерам менять пол в свидетельствах о рождении, но правительство США требовало подтверждений врача о смене пола. В сентябре 2018 года окружной суд в Денвере постановил, что Государственный департамент не может отказать интерсексуалу в предоставлении гендер-нейтрального паспорта. Теперь выбрать третий пол можно с личных письменных показаний, а подтверждение от врача не требуется.

Вопрос о непризнании другим государством третьего пола остается открытым — судебной практики по этому вопросу пока нет.