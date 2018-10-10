Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Володин вернул ПАСЕ к реальности словами о возвращении РФ
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Не откладывать жизнь на потом: 6 советов
Путин уволил Ливанова
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Крым обратился к Украине с предупреждением
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Макгрегор высказался о позоре после сокрушительного поражения
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Пьянки и женщины: Супруга Кокорина госпитализирована
В Сети обсуждают "переделку лица" певицы Пелагеи
Собака президента стала героем репортажей, сорвав важную встречу
Как выглядит жена богатейшего в мире человека
Андрееву выгнали из-за путешествий и роскошной жизни - СМИ
Пышногрудая телеведущая обвинила Серова
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Больная диабетом россиянка умерла из-за нехватки льготных лекарств

В Саратове 28-летняя местная жительница, страдающая сахарным диабетом, пять месяцев не получала льготные лекарства и умерла из-за начавшихся осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Наверх

«Бригада скорой доставила девушку в реанимацию в состоянии комы, но спасти врачам ее не удалось», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что у девушки развилась хроническая почечная недостаточность.

На сайте региональной прокуратуры уточняется, что в 2017 году пациентка принимала препараты железа и «Эпоэтин» для предотвращения проблем с почками. Но в первой половине 2018 года врачи саратовской городской поликлиники № 20 не выписали ей льготные рецепты на эти препараты, потому что их не было в аптеках в необходимом количестве.

Нехватка медикаментов возникла из-за проблемы с их закупкой областным Минздравом. Госконтракт на поставку был заключен лишь в августе.

До этого момента министерство давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов, отметили в прокуратуре. Родственники девушки покупали ей дорогостоящие препараты за свой счет, но денег на нужное количество не хватало.

По результатам прокурорской проверки три человека привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (часть 1 статьи 238 УК).

В начале октября несколько жительниц Уфы пожаловались на сотрудников детской больницы, которые выдавали их детям-диабетикам просроченный инсулин. Тогда же стало известно о тотальной нехватке льготный лекарств в больницах и аптеках по всей стране.

 Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты
Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях. Фото
Япония выразила России протест из-за стрельб на южных Курилах
В Нью-Йорке в свидетельствах о рождении появился третий пол
СМИ: данные платежного баланса указывают на проблемы в экономике
Кокорина и Мамаева предложили пожизненно отстранить от футбола
В отношении «Золотой судьи» требуют возбудить уголовное дело
Появилось видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске
Китайским туристам рассказали, как вести себя в России
Спорт
«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым Шокирующие похождения российских футболистов оказались в центре внимания не только российских СМИ, но и попали на полосы известных зарубежных изданий
Hi-Tech
Нереальная красота: девушки самой известной игровой выставки (фото) Главное геймерское событие года.
Авто
В России обрушился второй за день автомобильный мост На этот раз разрушился мост, соединяющий села Дубенки и Ардатово в Дубенском районе Мордовии
Кино
Беременная Боярская стала героиней телешоу Впервые после сообщений о беременности актриса появится на телевидении
Недвижимость
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Фотограф объездил весь мир и снял людей на фоне их домов (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Горячие темы на «Детях»
VikaDima Раз уж сейчас популярна тема о родственниках и квартирах.... 361
Мэри Пирс День рожденья - грустный праздник 312
Арина Семья с одним ребенком 252
Все равно будет по-моему Домашние задания в детском саду 188
Леди
Галкин дня: из мальчика в мужчину и обратно Новость о разводе Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным заставила нас задуматься, как изменился Галкин за 7 лет
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь