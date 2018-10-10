Гонконг запретил использование электронных сигарет

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Как отметила госпожа Лам, власти региона последовали рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, и, таким образом, Гонконг присоединился к 27 другим странами и регионам, объявившим об аналогичном запрете на фоне обеспокоенности представителей системы здравоохранения популярностью электронных сигарет среди молодежи.

По оценкам Euromonitor International, объем активно растущего табачного рынка Гонконга составляет $1,2 млрд, из них на долю альтернативных средств для курения приходится $5 млн.

Табачную индустрию такое решение властей расстроило. Как отметила в интервью газете South China Morning Post представитель отраслевой группы Coalition on Tobacco Affairs Кристин Ху, такой шаг лишь приведет к росту продаж нелегальной продукции на черном рынке и никак не защитит молодежь.

«Нас разочаровало решение правительства, которое избирательно и вслепую приняло взгляды, выражаемые отдельными группами, и проигнорировало мнение индустрии и научные данные зарубежных исследований», — заявила она.