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13:56 (мск), источник: Известия

Ученые рассказали о способности людей запоминать тысячи лиц

Ученые выяснили, что человек в среднем запоминает и распознает около пяти тысяч лиц. Об этом говорится в научной статье «Сколько лиц люди знают?» (How many faces do people know?) в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Источник: CC0/Free-Photos
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«Долгое время на протяжении истории люди жили в малых разрозненных социальных группах. Образ жизни человека поменялся коренным образом в последние столетия. Резкое увеличение плотности населения подразумевает изменения в нашей способности распознавать людей, которых мы знаем (знакомые лица) и которых не знаем (незнакомые лица)», — говорится в статье.

Ученые провели эксперимент с группой студентов-добровольцев. Опыт показал, что каждый участник помнил в среднем около пяти тысяч лиц. При этом разброс в индивидуальных значениях был крайне высок. Такой диапазон варьирует от одной до десяти тысяч лиц для разных людей. Различия связывают с индивидуальными особенностями работы мозга.

Ранее, 20 сентября, ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что многие люди проводят выходные на диване вместо активного отдыха из-за особенностей работы мозга.

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