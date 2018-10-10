Ученые рассказали о способности людей запоминать тысячи лиц

«Долгое время на протяжении истории люди жили в малых разрозненных социальных группах. Образ жизни человека поменялся коренным образом в последние столетия. Резкое увеличение плотности населения подразумевает изменения в нашей способности распознавать людей, которых мы знаем (знакомые лица) и которых не знаем (незнакомые лица)», — говорится в статье.
Ученые провели эксперимент с группой студентов-добровольцев. Опыт показал, что каждый участник помнил в среднем около пяти тысяч лиц. При этом разброс в индивидуальных значениях был крайне высок. Такой диапазон варьирует от одной до десяти тысяч лиц для разных людей. Различия связывают с индивидуальными особенностями работы мозга.
Ранее, 20 сентября, ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что многие люди проводят выходные на диване вместо активного отдыха из-за особенностей работы мозга.