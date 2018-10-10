Как получают редчайший аромат в мире
Он стоит дороже золота.
Он стоит дороже золота.
Цветок ирис издавна применялся в медицине, косметике и парфюмерии. Из корневищ растения получают эфирное масло, которое используется для производства элитной парфюмерной продукции.
Выращиванием ирисов для парфюмерной отрасли традиционно занимаются в окрестностях Флоренции. В мае здесь можно наблюдать пейзажи неповторимой красоты, когда на полях зацветают тысячи голубых цветков.
Ферма Прунети в 30 минутах езды от Флоренции принадлежит двум братьям — Паоло и Гионни. Они выращивают ирисы и добывают эфирные масла традиционным способом, который их семья хранит в тайне уже несколько веков. Крошечная деревня
Порошок и эфирное масло из корневищ ирисов братья Прунети экспортируют во многие страны мира. Каменистая почва и умеренный климат фермы обеспечивают идеальные условия для выращивания этого цветка. Но с момента цветения ирисов до разлива масла в бутылочки проходят годы.
Корневища ириса должны оставаться в земле в течение четырех лет, в то время как за цветами усиленно ухаживают — пропалывают, обрезают, защищают от вредителей. Урожай корневищ собирают с июня по сентябрь вручную — с помощью мотыги.
Выкопанные луковицы очищают специальным изогнутым ножом, а затем либо оставляют сушиться, либо готовят для дистилляции. Небольшую часть корня оставляют для пересадки. Высушенные корневища нужно надежно защищать от грибка и насекомых.
По мере «созревания» корневища приобретают уникальный аромат и даже превращаются в фиксатив — парфюмерный «закрепитель», который помогает сохранять другие ароматы.
Большая часть работы выполняется вручную, небольшими партиями.
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