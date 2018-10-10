Как выглядит старинный замок, расписанный современными граффити (фото)
Старые здания не обязательно должны выглядеть консервативно.
Старые здания не обязательно должны выглядеть консервативно.
В Великобритании и Шотландии есть огромное количество замков, но Келберн, построенный еще в XIII веке, выделяется на фоне остальных.
К 2007 году дети нынешнего владельца поместья, Патрика Робина Арчибальда Бойла (графа Глазго в десятом поколении), попросили разрисовать штукатурку на одной из стен замка, прежде чем снять ее и начать делать ремонт. Бойл подошел к вопросу со всей серьезностью и пригласил для этого дела четырех бразильских
После того, как об этом узнали журналисты, к замку потянулись многочисленные туристы и клиенты, желающие арендовать замок для мероприятий.
Сообразив, какой фурор произвел его «временный ремонт», Бойл обратился в организацию Historic Scotland, отвечающую за сохранение
Предполагалось, что рисунки на стене продержатся около трех лет, после чего их уничтожат и начнут полноценный ремонт. Но штукатурка, как и интерес туристов, оказалась прочнее, чем предполагалось. В результате, уже более 10 лет замок Келберн привлекает тысячи людей со всего мира.
На его территории регулярно проводятся свадьбы, званные ужины, всевозможные фестивали, марафоны и экскурсионные туры.
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