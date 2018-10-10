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16:44 (мск), источник: Известия

Йоко Оно перепела песню Imagine

Вдова лидера группы The Beatles Джона Леннона, японская художница Йоко Оно перепела песню Imagine.

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Источник: AP 2018

Видео кавер-версии опубликовано 9 октября на ее YouТube-канале ко дню рождения Леннона. Композиция завершает новый альбом артистки «Warzone», релиз которого намечен на 18 октября, пишет НСН.

По словам 85-летней Йоко Оно, она боится быть подвергнутой критике за исполнение этой композиции, так «все люди в мире знают ее (песню. — Ред.)». Однако артистка уверена, что сам покойный супруг, скорее всего, одобрил бы ее исполнение.

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В начале сентября в память о музыканте в США были выпущены памятные марки с изображением экс-солиста The Beatles — на них Леннон изображен с взъерошенными волосами и в круглых очках.

Джон Леннон был убит в 1980 году в Нью-Йорке. 9 октября ему исполнилось бы 78 лет.

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