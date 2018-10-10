Йоко Оно перепела песню Imagine
Вдова лидера группы The Beatles Джона Леннона, японская художница Йоко Оно перепела песню Imagine.
Вдова лидера группы The Beatles Джона Леннона, японская художница Йоко Оно перепела песню Imagine.
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По словам 85-летней Йоко Оно, она боится быть подвергнутой критике за исполнение этой композиции, так «все люди в мире знают ее (песню. — Ред.)». Однако артистка уверена, что сам покойный супруг, скорее всего, одобрил бы ее исполнение.
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