Йоко Оно перепела песню Imagine

Источник: AP 2018

Видео кавер-версии опубликовано 9 октября на ее YouТube-канале ко дню рождения Леннона. Композиция завершает новый альбом артистки «Warzone», релиз которого намечен на 18 октября, пишет НСН.

По словам 85-летней Йоко Оно, она боится быть подвергнутой критике за исполнение этой композиции, так «все люди в мире знают ее (песню. — Ред.)». Однако артистка уверена, что сам покойный супруг, скорее всего, одобрил бы ее исполнение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-xZnzxovFqw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале сентября в память о музыканте в США были выпущены памятные марки с изображением экс-солиста The Beatles — на них Леннон изображен с взъерошенными волосами и в круглых очках.

Джон Леннон был убит в 1980 году в Нью-Йорке. 9 октября ему исполнилось бы 78 лет.