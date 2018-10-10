Японка несколько лет носит маску, чтобы быть похожей на фарфоровую куклу (фото)
Новый тренд в Японии.
Новый тренд в Японии.
Лулу Хашимото из Токио настоящая суперзвезда. Девушка прославилась своей необычной кукольной внешностью. Но, в отличие от других «живых кукол», Лулу не тратила бешеные деньги на пластические операции, а просто надела маску и парик. Их она носит не снимая.
Как японка выглядит в реальной жизни — никто не знает. Маску, похожую на лицо фарфоровой куклы с блестящими глазами, Лулу надевает не только для фотосессий и селфи в Instagram, но и на эфиры передач и различные мероприятия.
На ее Instagram подписаны почти 50 тысяч человек, а ее саму регулярно приглашают на съемки в журналы и на телевидение.
Но, на самом деле, Лулу — это всего лишь
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