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15:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Японка несколько лет носит маску, чтобы быть похожей на фарфоровую куклу (фото)

Новый тренд в Японии.

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Лулу Хашимото из Токио настоящая суперзвезда. Девушка прославилась своей необычной кукольной внешностью. Но, в отличие от других «живых кукол», Лулу не тратила бешеные деньги на пластические операции, а просто надела маску и парик. Их она носит не снимая.

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Как японка выглядит в реальной жизни — никто не знает. Маску, похожую на лицо фарфоровой куклы с блестящими глазами, Лулу надевает не только для фотосессий и селфи в Instagram, но и на эфиры передач и различные мероприятия.

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На ее Instagram подписаны почти 50 тысяч человек, а ее саму регулярно приглашают на съемки в журналы и на телевидение.

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Но, на самом деле, Лулу — это всего лишь арт-проект и придуманный образ, который очень близок японской культуре. Создателем куклы является известный в стране дизайнер, стилист и визажист Millna (Хитоми Комаки). Именно она придумала весь образ и костюмы, а сейчас также выступает в качестве директора Лулу, организовывая для нее мероприятия и модные показы.

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