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16:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Древний родственник ящериц снова озадачил ученых

Он доказывает, каким разнообразным был животный мир миллионы лет назад.

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Предки современных чешуйчатых затерялись во времени, но палеонтологам все же удалось установить самого древнего представителя этого биологического отряда.

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Megachirella — ископаемый вид рептилий, которые существовали 240 млн лет назад. Окаменелые останки пресмыкающегося были найдены и описаны еще в 2003 году в Доломитовых Альпах на севере Италии. Но потребовалось еще немало лет, прежде чем ученые смогли представить свое заключение о находке.

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В 2018 году группа ученых из Альбертского университета в Канаде исследовала экземпляр Megachirella с помощью компьютерной томографии и установила, что это самый древний представитель чешуйчатых из известных науке. Он на 75 млн лет древнее, чем все другие ископаемые родственники ящериц. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature еще в мае.

Megachirella, утверждают ученые, не является прямым предком современных ящериц. Это «боковая ветвь», которая происходит от того ж предка, что и известные нам современные чешуйчатые. Он жил в пермском периоде.

Продолжая изучать ископаемое, ученые делают новые открытия и приходят к пониманию того, насколько разнообразным был животный мир сотни миллионов лет назад.

С помощью высокотехнологичных сканеров исследователи провели реконструкцию мельчайших костей Megachirella и установили, что строение черепа существа практически идентично черепу современной игуаны. Кости конечностей похожи по строению на кости современных ящериц, а вот брюшные ребра роднят Megachirella с крокодилами.

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Сейчас, благодаря Megachirella, ученые уверены, что самые ранние чешуйчатые появились около 270 млн лет назад, к концу пермского периода. Он внезапно оборвался одним из самых массовых вымираний, когда погибло более 90% жизни на планете.

Выжившие существа быстро распространились по всей планете, захватывая и сушу, и море. Где-то спустя 75 млн лет после Megachirella появились первые ящерицы относительно «современного» вида, рассказывают исследователи.

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