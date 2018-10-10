Древний родственник ящериц снова озадачил ученых
Он доказывает, каким разнообразным был животный мир миллионы лет назад.
Он доказывает, каким разнообразным был животный мир миллионы лет назад.
Предки современных чешуйчатых затерялись во времени, но палеонтологам все же удалось установить самого древнего представителя этого биологического отряда.
Megachirella — ископаемый вид рептилий, которые существовали 240 млн лет назад. Окаменелые останки пресмыкающегося были найдены и описаны еще в 2003 году в Доломитовых Альпах на севере Италии. Но потребовалось еще немало лет, прежде чем ученые смогли представить свое заключение о находке.
В 2018 году группа ученых из Альбертского университета в Канаде исследовала экземпляр Megachirella с помощью компьютерной томографии и установила, что это самый древний представитель чешуйчатых из известных науке. Он на 75 млн лет древнее, чем все другие ископаемые родственники ящериц. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature еще в мае.
Megachirella, утверждают ученые, не является прямым предком современных ящериц. Это «боковая ветвь», которая происходит от того ж предка, что и известные нам современные чешуйчатые. Он жил в пермском периоде.
Продолжая изучать ископаемое, ученые делают новые открытия и приходят к пониманию того, насколько разнообразным был животный мир сотни миллионов лет назад.
С помощью высокотехнологичных сканеров исследователи провели реконструкцию мельчайших костей Megachirella и установили, что строение черепа существа практически идентично черепу современной игуаны. Кости конечностей похожи по строению на кости современных ящериц, а вот брюшные ребра роднят Megachirella с крокодилами.
Сейчас, благодаря Megachirella, ученые уверены, что самые ранние чешуйчатые появились около 270 млн лет назад, к концу пермского периода. Он внезапно оборвался одним из самых массовых вымираний, когда погибло более 90% жизни на планете.
Выжившие существа быстро распространились по всей планете, захватывая и сушу, и море.
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