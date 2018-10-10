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16:19 (мск), источник: ТАСС

Кириенко: в конкурсе «Лидеры России» смогут принять участие соотечественники из-за рубежа

Заместитель руководителя администрации президента отметил, что им нужно будет сдать экзамен на свободное владение русским языком.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В конкурсе «Лидеры России» в этом году смогут принять участие соотечественники, проживающие за рубежом. Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ, в бывших странах Советского Союза, да и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие. И вот решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации [для участия в конкурсе] не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили», — сказал он.

Кириенко отметил, что соотечественники должны будут сдать экзамен на свободное владение русским языком.

О конкурсе

Второй конкурс молодых управленцев «Лидеры России» открывается в среду в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета, организаторы ожидают, что получат больше заявок на участие, чем в прошлом году.

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Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

В России стартует второй конкурс молодых управленцев
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