Кириенко: в конкурсе «Лидеры России» смогут принять участие соотечественники из-за рубежа
Заместитель руководителя администрации президента отметил, что им нужно будет сдать экзамен на свободное владение русским языком.
Заместитель руководителя администрации президента отметил, что им нужно будет сдать экзамен на свободное владение русским языком.
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В конкурсе «Лидеры России» в этом году смогут принять участие соотечественники, проживающие за рубежом. Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ, в бывших странах Советского Союза, да и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие. И вот решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации [для участия в конкурсе] не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили», — сказал он.
Второй конкурс молодых управленцев «Лидеры России» открывается в среду в Москве. Как сообщили ТАСС в
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.
Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.