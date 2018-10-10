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18:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Молодожены отмечали свой медовый месяц и случайно купили отель

Но они об этом не жалеют.

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33-летняя Джина Лайонс и 35-летний Марк Ли попали в историю, достойную увлекательной комедии. А все благодаря рому.

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Супруги сыграли свадьбу в июне 2017 года, а в декабре отправились на три недели на Шри Ланку в медовый месяц. Они остановились в небольшой деревянной гостинице прямо на берегу океана, где им ничто не мешало наслаждаться природой и романтическими посиделками.

В один из таких приятных вечеров Джина и Марк за бутылкой рома разговорились с барменом, который пожаловался на бедственное положение отеля и сообщил, что в ближайшем будущем его закроют, так как нынешние владельцы не могут больше его содержать. Тогда британцам пришла в голову хмельная идея выкупить гостиницу, о чем они и сообщили бармену.

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Уже на следующий день к ним подошли владельцы гостиницы «для серьезного разговора». И снова в дело пошел ром, за распитием которого Джина и Марк предложили взять отель в аренду на три года (с возможностью продления договора) за 35 тысяч долларов. За перспективу стать владельцами гостиницы на пляже эта сумма показалась им незначительной.

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Правда спустя время выяснилось, что расходы возрастут примерно на 15 тысяч, и супруги начали сомневаться. Но все же британцы решили попробовать. Оформление документов и ремонт гостиницы, которую они назвали Lucky Beach Tangalle, затянулось на год. За это время Джина успела забеременеть. Вновь открытый отель заработал в июле 2018 года и вложения постепенно стали себя оправдывать — в гостиницу начали приезжать постояльцы.

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Супруги отмечают, что очень довольны своим решением, хотя все это оказалось сложнее, чем они предполагали. Тем не менее они зареклись проводить важные финансовые сделки в состоянии алкогольного опьянения.

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