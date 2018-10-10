Молодожены отмечали свой медовый месяц и случайно купили отель
Но они об этом не жалеют.
Но они об этом не жалеют.
33-летняя Джина Лайонс и 35-летний Марк Ли попали в историю, достойную увлекательной комедии. А все благодаря рому.
Супруги сыграли свадьбу в июне 2017 года, а в декабре отправились на три недели на Шри Ланку в медовый месяц. Они остановились в небольшой деревянной гостинице прямо на берегу океана, где им ничто не мешало наслаждаться природой и романтическими посиделками.
В один из таких приятных вечеров Джина и Марк за бутылкой рома разговорились с барменом, который пожаловался на бедственное положение отеля и сообщил, что в ближайшем будущем его закроют, так как нынешние владельцы не могут больше его содержать. Тогда британцам пришла в голову хмельная идея выкупить гостиницу, о чем они и сообщили бармену.
Уже на следующий день к ним подошли владельцы гостиницы «для серьезного разговора». И снова в дело пошел ром, за распитием которого Джина и Марк предложили взять отель в аренду на три года (с возможностью продления договора) за 35 тысяч долларов. За перспективу стать владельцами гостиницы на пляже эта сумма показалась им незначительной.
Правда спустя время выяснилось, что расходы возрастут примерно на 15 тысяч, и супруги начали сомневаться. Но все же британцы решили попробовать. Оформление документов и ремонт гостиницы, которую они назвали Lucky Beach Tangalle, затянулось на год. За это время Джина успела забеременеть. Вновь открытый отель заработал в июле 2018 года и вложения постепенно стали себя оправдывать — в гостиницу начали приезжать постояльцы.
Супруги отмечают, что очень довольны своим решением, хотя все это оказалось сложнее, чем они предполагали. Тем не менее они зареклись проводить важные финансовые сделки в состоянии алкогольного опьянения.
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