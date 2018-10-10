Пчелы замирают во время солнечных затмений

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Результаты опубликованы в журнале Annals of the Entomological Society of America.

21 августа 2017 года в 14 штатах США можно было наблюдать полное солнечное затмение. Оно было достаточно долгим: стоя на одном месте, можно было наблюдать полную фазу в течение 160 секунд.

Биологи решили изучить поведение пчел во время затмения, для чего при помощи добровольцев установили 11 микрофонов на цветочных лугах: два в штате Орегон, один в Айдахо и восемь в Миссури.

Авторы отмечают, что потемнение в начале и конце затмения не повлияло на поведение пчел, но во время темноты, которая наступала во время полной фазы, их жужжание полностью исчезло.

В некоторых случаях даже стали слышны приглушенные вздохи и аплодисменты людей в отдалении.

Так как ученые собирали только звуковую информацию, то невозможно точно сказать, какие именно насекомые затихали. Однако в этих местах большинство опылителей — это шмели, а также медоносные пчелы и пчелы мегахилы (Megachile).