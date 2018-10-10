Пчелы замирают во время солнечных затмений
Во время полной фазы солнечного затмения пчелы прекращают летать. Биологи узнали об этом, исследовав поведение насекомых во время солнечного затмения 2017 года в США.
Во время полной фазы солнечного затмения пчелы прекращают летать. Биологи узнали об этом, исследовав поведение насекомых во время солнечного затмения 2017 года в США.
Результаты опубликованы в журнале Annals of the Entomological Society of America.
21 августа 2017 года в 14 штатах США можно было наблюдать полное солнечное затмение. Оно было достаточно долгим: стоя на одном месте, можно было наблюдать полную фазу в течение 160 секунд.
Биологи решили изучить поведение пчел во время затмения, для чего при помощи добровольцев установили 11 микрофонов на цветочных лугах: два в штате Орегон, один в Айдахо и восемь в Миссури.
В некоторых случаях даже стали слышны приглушенные вздохи и аплодисменты людей в отдалении.
Так как ученые собирали только звуковую информацию, то невозможно точно сказать, какие именно насекомые затихали. Однако в этих местах большинство опылителей — это шмели, а также медоносные пчелы и пчелы мегахилы (Megachile).
«На основе скудных опубликованных данных мы ожидали, что активность пчел снизится на время потускнения света по ходу затмения, которое достигнет пика в момент полной фазы, — говорит ведущий автор работы Кандес Гален из Миссурийского университета. — Однако мы не ожидали, что изменение будет настолько резким, что пчелы продолжат летать вплоть до полной фазы и только тогда остановятся полностью».