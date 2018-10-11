Комитет ЕП проголосовал за запрет одноразовой пластиковой посуды в ЕС

Источник: AFP 2018

«Одноразовые пластиковые изделия,… на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде», — говорится в релизе, где среди прочего упоминаются в этой связи пластиковые тарелки и столовые приборы, которые предлагается запретить «на рынке ЕС с 2021 года».

Использование некоторых других изделий в ЕС, для которых нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам отнесены, в том числе, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, к примеру, десертов и мороженого.

Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.