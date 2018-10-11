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00:17 (мск), источник: РИА Новости

Комитет ЕП проголосовал за запрет одноразовой пластиковой посуды в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования определённых одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды, говорится в сообщении Европарламента.

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Источник: AFP 2018

«Одноразовые пластиковые изделия,… на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде», — говорится в релизе, где среди прочего упоминаются в этой связи пластиковые тарелки и столовые приборы, которые предлагается запретить «на рынке ЕС с 2021 года».

Использование некоторых других изделий в ЕС, для которых нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам отнесены, в том числе, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, к примеру, десертов и мороженого.

Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.

Доклад, содержащий эти предложения, будет представлен на голосование пленарной сессии Европарламента, запланированной на 22—25 октября, говорится в релизе.

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