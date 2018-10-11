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05:48 (мск), источник: BFM.ru

Британские ученые: у молодежи прошла мода на алкоголь

Сейчас примерно 50% британских девушек и парней употребляет спиртное реже раза в неделю, тогда как 10 лет назад этот показатель был равен лишь 35%

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Источник: Reuters

Все больше молодых людей не только не употребляет горячительные напитки, но и никогда их не пробовало, что говорит об угасании моды на спиртное, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале BMC Public Health. Основные положения публикации излагает РИА Новости.

Увеличение числа молодых людей, отказывающихся пить, говорит о том, что подобная форма поведения стала более «модной» и допустимой среди молодежи, тогда как периодические попойки и запойное пьянство, наоборот, перестали быть популярными и «нормальными» для них.
Линда Фэт
Линда Фэт (Linda сотрудник Департамента эпидемиологии и общественного здоровья Лондона (Великобритания)

В последние годы в обществе укрепились два противоречащих друг другу стереотипа. Первый говорит о том, что подростки сегодня очень рано взрослеют и начинают употреблять спиртное и вести активную половую жизнь еще до выпуска из школы. Второй свидетельствует о том, что молодежь, наоборот, взрослеет сегодня очень поздно и живет с родителями и не имеет работы до 25−30 лет.

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С другой стороны, последние исследования психологов рисуют прямо противоположную картину — к примеру, американские ученые обнаружили в прошлом году, что современная молодежь оказалась менее распущенной и более скромной, чем их родители из «поколения Пепси» и их дедушки и прадедушки из поколения «шестидесятников».

Фэт и ее коллеги подтвердили, что нечто похожее наблюдается и среди европейской молодежи, наблюдая за жизнью примерно десяти тысяч подростков в возрасте от 16 до 24 лет, участвовавших в мониторинговом проекте HSE с 2005 по 2015 год.

Ученых интересовало то, как менялось соотношение пьющих и непьющих молодых людей по мере увеличения их возраста, количество выпиваемого и культура употребления алкоголя, а также многие другие вещи, связанные с вредными привычками.

Эти наблюдения раскрыли необычные и крайне неожиданные тренды. Вопреки ожиданиям ученых, число непьющих подростков не только не уменьшилось, но и значительно выросло за последние десять лет.

К примеру, сейчас примерно 50% британских девушек и парней употребляет спиртное реже раза в неделю, тогда как 10 лет назад этот показатель был равен лишь 35%. Аналогичным образом выросло число абсолютных трезвенников — их доля в этой возрастной категории выросла с 18% до 29%.

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Как отмечают ученые, подобные изменения были особенно характерны для подростков, не страдающих от других вредных привычек и живших в благополучных семьях. Тем не менее, аналогичные изменения, хотя и менее выраженные, им удалось зафиксировать и среди молодежи в группах риска.

Аналогичным образом изменилась и культура употребления алкоголя — резко уменьшилось число подростков, впадающих в запои, а также доля молодежи, периодически выпивающей большие количества спиртного. Их число снизилось на 9% и 15%.

Подобные изменения, как предполагают ученые, связаны не только с ужесточением законов, регулирующих продажу алкоголя в Британии и других странах Европы, но и с изменениями в менталитете молодежи. Спиртное просто становится менее модным, чем в прошлом, что сделало его менее привлекательным для «сомневающихся» и тех, кто следует мнению толпы, заключает Фэт.

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