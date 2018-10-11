Освоить Луну и Марс: как «Союз МС-10» объединил Роскосмос и NASA

Источник: NASA

Европейское турне директора NASA продолжается в России. Сначала Джим Брайденстайн встречался с коллегами в Германии, а теперь вспоминает об истории «космического» сотрудничества Вашингтона с Москвой. График визита руководителя американского космического агентства в Россию весьма плотный — Брайденстайн уже прочитал лекцию в МГУ, обменялся парой фраз с главой «Роскосмоса». Также он побывал в Звездном городке, где к полетам готовятся космонавты и астронавты. Там Директор NASA примерил кресло командира экипажа «Союза»: на сегодня — единственного в мире пилотируемого корабля, в космос на котором летают как россияне, так и американцы.

Здесь, на Земле интересы Москвы и Вашингтона часто расходятся, у нас немало разногласий. Но несмотря на это мы сумели сохранить прочное сотрудничество. Это, безусловно, важная способность наших стран поддерживать этот открытый канал связи, открытый диалог. Джим Брайденстайн директор NASA

На космодроме «Байконур» в Казахстане все последние дни готовятся к очередному запуску. Ракета, которая выведет на орбиту корабль с международным экипажем, установлена на так называемом «гагаринском старте» — площадке, с которой в космос отправился первый космонавт планеты.

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Полгода на орбитальной станции в этот раз проведут россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг. В программе экспедиции — научные эксперименты и тесты оборудования. Их результаты будут учитывать при подготовке экспедиций на Марс и Луну.

Тайлер Николас Хейг, астронавт NASA: «Это пока лишь пример того, что мы можем сделать. И когда мы продвинемся дальше, нужно будет все больше международной кооперации, активного взаимодействия, чтобы выполнить те важные задачи, которые мы планируем: вернуться на Луну, исследовать Марс».

С тем, что российско-американское сотрудничество в космосе неизбежно, согласны и ученые. Теоретически, Москва и Вашингтон готовы в одиночку выполнять свои орбитальные программы, но вот эффективным такой метод вряд ли будет.

Никакого выигрыша здесь никто не получит: все потеряют. И в итоге вся эта деятельность будет переведена на более низкий уровень. Не собственно сотрудничество, а получение неких результатов, которых все мы добиваемся. Как бы ни продвинулась какая-нибудь страна в определенном направлении — все равно команды в других странах могут оказаться более продвинутыми. ​​​​​​​Натан Эйсмонт ​​​​​​институт космических исследований РАН