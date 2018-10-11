Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Должники по алиментам потеряют право на отсрочку от армии
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Жена Мамаева высказалась о пьяной драке мужа с чиновниками
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
От Безруковой до Гришаевой: звезды на премьере мелодрамы
Праздник с Пугачевой закончился громким конфликтом - СМИ
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Кокорин впервые прокомментировал драки со своим участием
Адвокат отказался говорить за Кокорина и Мамаева
Ани Лорак подала на развод
Финал шоу "Голос 60+" омрачил конфликт
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
17Идем на «Восток»
04:16 (мск), источник: RTVi

Освоить Луну и Марс: как «Союз МС-10» объединил Роскосмос и NASA

Россия и США намерены вместе осваивать Луну и Марс. 11 октября с Байконура на МКС запустят пилотируемой корабль «Союз МС-10». За запуском очередной международной экспедиции на околоземную орбиту планируют наблюдать гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин и директор NASA Джим Брайденстайн. Насколько зависят друг от друга Россия и Америка, когда речь заходит об освоении космоса, разбирался корреспондент RTVI Андрей Ежов.

Наверх
Источник: NASA

Европейское турне директора NASA продолжается в России. Сначала Джим Брайденстайн встречался с коллегами в Германии, а теперь вспоминает об истории «космического» сотрудничества Вашингтона с Москвой. График визита руководителя американского космического агентства в Россию весьма плотный — Брайденстайн уже прочитал лекцию в МГУ, обменялся парой фраз с главой «Роскосмоса». Также он побывал в Звездном городке, где к полетам готовятся космонавты и астронавты. Там Директор NASA примерил кресло командира экипажа «Союза»: на сегодня — единственного в мире пилотируемого корабля, в космос на котором летают как россияне, так и американцы.

Здесь, на Земле интересы Москвы и Вашингтона часто расходятся, у нас немало разногласий. Но несмотря на это мы сумели сохранить прочное сотрудничество. Это, безусловно, важная способность наших стран поддерживать этот открытый канал связи, открытый диалог.
Джим Брайденстайн
директор NASA

На космодроме «Байконур» в Казахстане все последние дни готовятся к очередному запуску. Ракета, которая выведет на орбиту корабль с международным экипажем, установлена на так называемом «гагаринском старте» — площадке, с которой в космос отправился первый космонавт планеты.

Читайте также
NASA засняло редкие светящиеся облака

Полгода на орбитальной станции в этот раз проведут россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг. В программе экспедиции — научные эксперименты и тесты оборудования. Их результаты будут учитывать при подготовке экспедиций на Марс и Луну.

Тайлер Николас Хейг, астронавт NASA: «Это пока лишь пример того, что мы можем сделать. И когда мы продвинемся дальше, нужно будет все больше международной кооперации, активного взаимодействия, чтобы выполнить те важные задачи, которые мы планируем: вернуться на Луну, исследовать Марс».

С тем, что российско-американское сотрудничество в космосе неизбежно, согласны и ученые. Теоретически, Москва и Вашингтон готовы в одиночку выполнять свои орбитальные программы, но вот эффективным такой метод вряд ли будет.

Никакого выигрыша здесь никто не получит: все потеряют. И в итоге вся эта деятельность будет переведена на более низкий уровень. Не собственно сотрудничество, а получение неких результатов, которых все мы добиваемся. Как бы ни продвинулась какая-нибудь страна в определенном направлении — все равно команды в других странах могут оказаться более продвинутыми.
​​​​​​​Натан Эйсмонт
​​​​​​институт космических исследований РАН

Главные задачи такой гонки глава NASA Джим Брайденстайн на «Байконуре» вскоре обсудит со своим российским коллегой. Обсудят, как ожидается, и недавний инцидент — в обшивке российского корабля «Союз» нашли отверстие. Роскосмос выдвигал версию, что просверлили его американские астронавты. Зачем они это могли сделать, правда, неясно. Виновных пока так и не нашли.

 Военный обозреватель Александр Гольц: «Репутация российской дипломатии сейчас такова, что я скорее поверю таблоидам»
«Ситуация не такая критичная, как у Кевина Спейси». Егор Москвитин о втором шансе для Джеймса Ганна
Слуцкий не исключил выхода России из Совета Европы
Александр Кокорин задержан после допроса в полиции
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым (видео)
В Турции за ночь исчез 300-летний мост
Трамп пообещал Индии быстрый ответ за покупку российских С-400
Операция прикрытия. Центробанк ослабит курс доллара до 62 рублей
Россия обвинила США в воровстве технологий пулемета Калашникова
Спорт
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше? Известный юрист по уголовным делам рассказал о том, что в ближайшее время ожидает футболистов
Hi-Tech
Официально: Honor 8X в России. Огромный экран и доступная цена Уровень флагманов прошлого года теперь дешевле 20 тысяч рублей?
Авто
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия На международной конференции Advertising Week всемирно известный представитель шинного бренда Michelin — Бибендум или «Мистер Мишлен» — признан «Иконой тысячелетия»
Кино
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой Никита Пресняков стал участником программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как вычислить риелторов-мошенников
Россиянам снизят тариф за раздельный сбор мусора
Дети
Лиза Галкина затмила всех на празднике дочки Игоря Николаева Наследница Аллы Пугачевой побывала на вечеринке по случаю 3-летия Вероники (фото)
Леди
Галкин дня: из мальчика в мужчину и обратно Новость о разводе Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным заставила нас задуматься, как изменился Галкин за 7 лет
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь