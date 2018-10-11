Граждане перестают надеяться на государство

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В сознании российских граждан впервые за несколько лет зафиксирована высокая готовность к переменам, а надежды на сильную власть и помощь государства вытеснены запросом на справедливость, пришли к выводу авторы доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ). Социолог отмечает, что «крымская мобилизация» закончилась, однако даже в случае роста недовольства «возможности самоорганизоваться у общества нет».

Авторы доклада КГИ «Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия» Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и Анастасия Никольская провели десять фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном, а также «сравнительный анализ личностных социально-психологических профилей» 60 сторонников и оппонентов власти в соцсетях.

Эксперты пришли к выводу, что в массовом сознании произошли «фундаментальные изменения», не спровоцированные сверху, а происшедшие в результате «межличностного общения на бытовом уровне».

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Исследователи зафиксировали «высокую готовность к переменам», признаки «вытеснения надежды на сильную власть запросом на справедливость», а также «ослабление надежды на помощь государства».



В «сложившихся условиях» эта тенденция может начать «формировать общественно-политическую повестку», полагают эксперты.



Так, 94% участников фокус-групп заявили, что «не полагаются больше на государство». На первый план выходит не требование сильной власти (7%), а требование справедливости (80%). Одновременно люди меньше соглашаются с внешней политикой РФ, причем количество несогласных увеличивается «по мере снижения уровня жизни».

Больше всего внешнеполитический курс Кремля поддерживают в Москве, меньше во Владимире, а еще меньше — в «депрессивном моногороде Гусь-Хрустальном», говорится в исследовании.

Эти тенденции связаны «с усталостью от длительного периода экономического неблагополучия и спада доходов», пояснил «Ъ» соавтор доклада, член КГИ Михаил Дмитриев. Аналогичные процессы происходили в конце 1990-х после затяжного экономического кризиса, затем — вследствие кризиса 2008 года, говорит он. Изменения «накапливались подспудно», а причиной всплеска стало объявление о повышении пенсионного возраста, говорится в докладе. Эти процессы «можно рассматривать как отложенное продолжение предыдущей волны негативных настроений, которая внезапно прервалась в начале 2014 года» вследствие присоединения Крыма.

Изменившиеся настроения будут «способствовать критическому восприятию официальной информации», полагают авторы доклада.

При этом пока «ни в одной группе не прозвучало агрессивных высказываний в отношении власти», и проявления недовольства остаются локальными. Но если после монетизации льгот в 2005 году «всплеск протестов не был подкреплен фундаментальными факторами изменения массового сознания» и «сошел на нет менее чем через год», то теперь «последствия могут растянуться на более длительное время», резюмируют авторы доклада.

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До следующих президентских выборов (в 2024 году) настроения могут поменяться, отмечает Михаил Дмитриев. Но на выборах другого уровня избиратели теперь «будут больше интересоваться радикальными и демагогическими инициативами», полагает он. Как показывает пример США и стран Европы, «противостоять волне популизма очень сложно», и уже «несколько правительств в Европе пали под давлением популистской волны». Речь идет об Италии, Венгрии, Польше, «во Франции Ле Пен (на выборах президента в 2017 году.— “Ъ”) не победила только чудом», говорит господин Дмитриев. В России появлению популистских движений федерального масштаба препятствует то, что активисты, как правило, действуют «ситуативно, реагируя на локальные события» и не придерживаются «целостной системной повестки».

Кроме того, участие в протестных движениях для них «является не столько средством достижения социально значимых целей, сколько способом самовыражения, что порождает соперничество и конфликты», поясняет господин Дмитриев.



Ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований «Левада-центра» Наталья Зоркая отмечает, что «вследствие пенсионной реформы у граждан значительно упало доверие к президенту и правительству». «После послания президента Федеральному собранию (1 марта 2018 года.— «Ъ») больше 40% людей отмечали, что внимание было уделено милитаристской тематике, а не социальным проблемам.

По всей видимости, пришел конец крымской мобилизации, а люди погрузились в состояние кризиса и падения доходов. Перспективы на улучшение также неясны", — говорит социолог.