Необщее прошлое: из-за каких памятников поссорятся россияне

Источник: Агентство «Москва»

Установка памятника Сергею Бодрову-младшему в центре Москвы, похоже, откладывается. Но ненадолго. Вероятность увидеть его на улице уже в этом году остается. И не только его. Памятники, которые обязательно станут предметом общественной полемики по всей России, нашли «Известия».

Сергей Бодров-младший

Москва

Авторам идеи установить скульптуру актера в образе Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат 2» нужно получить заключение независимой экспертизы о качестве произведения и одобрение муниципальных депутатов. Если удастся сделать это за несколько дней, проект рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по монументальному искусству. Тогда уже в этом месяце его могут поставить у станции метро «Баррикадная».

Макет памятника «брату Даниле» на пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня трагедии в Кармадонском ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего | Источник: Агентство «Москва»

Изначально скульптуру хотели поставить во дворе Международного фонда славянской письменности и культуры в переулках Замоскворечья — там была снята одна из сцен фильма «Брат 2».

У метро на Пресне ее, очевидно, увидит гораздо больше людей.

Сбор народных средств на памятник начался в 2016 году. Вместо необходимых 350 тыс. рублей собрали 367 тыс. Воплотить замысел доверили Андрею Клыкову, автору памятников императрице Марии Федоровне в Петергофе, Петру Врангелю — в Керчи и Николаю Чудотворцу — в Севастополе. К нему пришли с готовым проектом. Разошлись мнения исполнителя и заказчиков (которых в СМИ называют просто «общественниками») только в том, что написать на постаменте. «Они хотели «Сила в правде», а мы решили оставить вопрос: «В чем сила, брат?» — сказал Клыков в интервью порталу Собеседник.ru в августе 2017 года.

Персонаж Бодрова для скульптора — символ зарождения в нулевые самосознания русских. «Если думать о таких вещах, как “русская весна”, то можно начинать с Данилы Багрова. В принципе это тот типаж людей, которые добровольцами в Югославию ездили и в Абхазии крутились, а сейчас — Донбасс», — говорил Клыков.

Источник: РИА "Новости"

Сергея Бодрова — Данилу Багрова принято называть героем нашего времени. Почему именно его, пытались выяснить многие публицисты и журналисты, в том числе Юрий Дудь.

Правда, российского супергероя начала нулевых к концу десятых сложно назвать однозначно положительным.

При несомненных положительных качествах — честности, щедрости, желании помочь друзьям, родным и даже случайным знакомым — это ксенофоб, без стеснения стреляющий в любого «чужого» и никак не рефлексирующий после этого. На героя уже нашего времени тянет с большим трудом.

Какой эффект в обществе произведет установка памятника, автора скульптуры не волнует. «Мое творчество направлено на указание тех персоналий, которые что-то сделали для России. А какие выводы будут из этого делаться — это уже… Приехали, поставили памятник, дальше памятник живет своей жизнью», — говорил Андрей Клыков год назад. После Бодрова у него в планах увековечить Моторолу, Гиви и Сталина. «Хотя бы за то, что он большевичками северную землю удобрил», — сказал скульптор.

Сталины

По всей России

Идея поставить памятник Сталину привлекает не только у Андрея Клыкова. Сообщения о сборе подписей или денег на бюсты, монументы и доски вождю появляются в разных уголках страны регулярно. Только за этот год таких инициатив уже четыре. В Кирове, где после развенчания «культа личности» на XX съезде КПСС снесли пять памятников Сталину. В Дубне, где вместо 37-метровой скульптуры, стоявшей на берегу Волги до 1962 года, предложили поставить 15-метровую. В Уфе, где к началу августа на бюст «народному главнокомандующему войск, которые одержали победу в ВОВ», собрали 70 тыс. рублей из 370 тыс. необходимых.

Такой же бюст, кстати, уже несколько лет пытаются поставить в Новосибирске, но власти место не согласовывает. И в Кусе Челябинской области, где спор по поводу установки памятника идет с лета. Его достали из осушенного пруда, куда скинули около 60 лет назад. Местные активисты движения «Суть времени», которые успели забрать памятник со дна себе, хотят, чтобы он стоял в центре города. Мэр считает подходящим местом музей.

За последние четыре года идеи поставить памятник Сталину на народные деньги появлялись еще во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Красноярске, Твери и Рыбинске Ярославской области.

В общей сложности для этого нужно почти 2 млн рублей.

Кроме отсутствия денег в бюджетах местные власти, отказывая общественникам, как правило, ссылаются на отсутствие консолидированного мнения по этому поводу в обществе. Даже во Владивостоке, где более 67% респондентов поддержали эту идею. Кстати, из всех перечисленных городов только там памятник и появился — на средства бизнесмена и члена партии «Курсом правды и единения» Юрия Москалева, возле штаба партии. Сделать это бизнесмен решил в качестве ответа на установку памятника последнему русскому императору Николаю II у Покровского кафедрального собора.

Федор Достоевский

Пермь

В Перми на днях Общественный совет по топонимике утвердил эскиз памятника писателю Федору Достоевскому. Теперь осталось собрать 10 млн рублей, общая высота конструкции составит 3,5 м. Деньги рассчитывают получить из добровольных пожертвований.

Эскиз памятника Достоевскому в Перми | Источник: Администрация города Перми

Автор эскиза — пермский скульптор Алексей Матвеев, который работал над памятником одному из изобретателей радио Александру Попову. Ранее предложенный им проект одобрил прямой потомок писателя Дмитрий Достоевский.

Идея поставить памятник в саду Декабристов принадлежит пермскому отделению Российского общества Достоевского.

Проголосовавших за это единогласно членов общества совсем не смутило то, что Достоевский не имеет никакого отношения к Перми.

Об этом отдельно высказался председатель пермского отделения общества Олег Сыромятников. По его словам, Достоевский — самый читаемый русский писатель в мире и памятники ему есть и в других городах, к которым прямого отношения у него нет. А через Пермь он все-таки проезжал, когда его доставляли на каторгу.

Рихард Зорге

Владивосток

На открытии памятника литературному и кинематографическому персонажу разведчику Отто фон Штирлицу работы архитектора Анатолия Мельника на углу Светланской улице | Источник: РИА "Новости"

За счет населения рассчитывает поставить памятник разведчику Рихарду Зорге мэрия Владивостока. Место под него согласовали еще в августе (в одноименном сквере), а денег в бюджете не нашли. Но готовы помочь с поиском меценатов председателю союза ветеранов Госбезопасности Приморского края Виталию Добровольскому, как только будут утверждены внешний вид скульптуры и смета.

Успешные случаи краудфандинга на памятники в городе уже есть. В этом году горожане оплатили установку памятников Чехову и Штирлицу.

Необходимость установки памятника объясняется тем, что, как считается, Зорге добыл информацию о том, что японцы не откроют второй фронт и не вступят в войну с СССР. Это позволило перевести 30 дивизий с Дальнего Востока на запад. А также тем, что во Владивосток шли шифровки легендарного шпиона. Здесь жили его радист Борис Якубович и связник Анатолий Черняков.

Но есть и скептики — их мнения собрал журналист «Совершенно секретно», которому фигура Зорге кажется слишком уж легендарной, даже мифической.

Кроме истории с японским не открывшимся фронтом, Зорге известен в широких кругах как человек, будто бы докладывавший Сталину о готовящемся немецком нападении 22 июня 1941 года. Принято считать, что Сталин донесениям не поверил.

Новость Церетели планирует изготовить памятник Кобзону до конца года

Причина для сомнения в реальности подвига в том, что вся документация о Зорге до сих пор скрыта от исследователей секретными грифами. А проверить те документы, которые разрозненно публиковались после 1991 года, невозможно, так как архивные фонды военной разведки закрыты по-прежнему.

Во многом авторы книг о Зорге основываются на открытых данных, публиковавшихся еще в советское время. Есть мнение, что появлялись они на излете правления Хрущева, чтобы оправдать ошибку руководства страны, которое не было готово к нападению немцев, а заодно еще раз кинуть камень в память заклейменного уже Сталина. Именно поэтому тогда и «пришло время рассказать о человеке, чье имя станет для грядущих поколений символом преданности великому делу борьбы за мир, символом мужества и героизма», писала газета «Правда».

Проблема не только в том, как сложно проверить имеющиеся в открытом доступе источники о Зорге, но и в том, что сами эти источники противоречат друг другу, писали «Совершенно секретно». Так, об отце Зорге «Комсомольская правда» сначала сообщала, что он «немец, рабочий нефтяной концессии». Потом та же газета отмечала, что «отец Рихарда Зорге — мастер механических мастерских…» А «Красная звезда» считала, что тот был «ловкий делец капиталистического толка, работа на нефтяной концессии у нас в Баку стала для него трамплином для прыжка в мир крупного бизнеса у себя в Германии».

Отделить правду от вымысла в биографии казненного в 1944 году в Японии разведчика вряд ли в обозримом будущем удастся. Но в том, что появление его памятника сейчас вызовет споры, сомневаться не приходится.

Ильич Рамирес Санчес

Москва

Карлос Шакал, международный террорист. Израильские офицеры на фоне склада оружия | Источник: AP 2018

Памятник Ильичу Рамиресу Санчесу, больше известному как Карлос Шакал, скоро появится в Москве, уверен писатель Игорь Молотов. Автор книги «Мой друг — Карлос Шакал» в сентябре заявил, что получил полуметровый бронзовый бюст от турецкого скульптора в Париже и договаривается о его установке с руководством Российского университета дружбы народов, где Санчес учился.

Договориться, очевидно, пока не удалось. И в этом нет ничего странного. Санчес — международный террорист, известный по серии взрывов в 1970—1980-х годах, который выступал на стороне коммунистов во время холодной войны.

С 1994 года Санчес отбывает два пожизненных срока во французской центральной тюрьме Пуасси.

Его не выпустили даже после того, как год назад 30 русских писателей и деятелей культуры, в том числе Эдуард Лимонов и Александр Проханов, подписали письмо, направленное председателю ЕСПЧ Гвидо Раймонди, с просьбой признать его содержание под стражей незаконным.

«Карлос действовал на одной из сторон холодной войны, выполняя операции в соответствии с приказами. Сегодня необходимость наказывать человека за борьбу уже несуществующих политических объединений не имеет необходимости. Я считаю, что Ильич Рамирес Санчес в полной мере ответил за свою деятельность», — говорила по этому поводу писательница и журналистка Марина Юденич, так же оставившая свою подпись под письмом.

Установку памятника в России может оттянуть и то, что она непременно отразится на отношениях с западными странами. Особенно с учетом того, что в марте этого года террорист попросил российское гражданство.