«Мир» аксессуаров: нацкарту заменят браслеты и брелоки

Источник: Известия

Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» с помощью браслетов и брелоков. Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК). По словам ее представителей, благодаря бесконтактной технологии граждане смогут оплатить проезд в общественном транспорте и покупки в магазине без PIN-кода, если их стоимость не превысит 1 тыс. рублей. При этом карту «Мир» предъявлять не нужно.

По словам экспертов, браслеты и брелоки ускорят процесс оплаты покупок, однако устройства легко потерять, и этим смогут воспользоваться мошенники.

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Принцип действия у браслетов и брелоков такой же, как и у обычной бесконтактной карты «Мир», уточнили в НСПК. В аксессуары будет интегрирован чип платежной системы, который и позволит оплачивать проезд и покупки в торговых точках. Для этого достаточно будет приложить браслет или брелок к платежному устройству, пояснили в «дочке» ЦБ.

— Наша задача — предоставить банкам апробированные технологии, а вопросы выбора категорий клиентов и вида форм-фактора (брелок или браслет. — «Известия») будут решать сами банки, — пояснили в пресс-службе НСПК. — Мы стремимся найти тот форм-фактор, который будет максимально удобен в использовании, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями.

НСПК уже проработала процедуру выпуска таких устройств, отметили там. В настоящее время пилотный проект оплаты картами «Мир» с помощью браслетов запущен с Россельхозбанком.

В дальнейшем его планируется распространить на другие финансовые организации, уточнили в НСПК.

Браслетами платежной системы «Мир» можно расплатиться во всех торгово-сервисных предприятиях, принимающих бесконтактные платежи, рассказали «Известиям» в пресс-службе Россельхозбанка.

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Оплачивать проезд и покупки с помощью специальных аксессуаров удобно: устройство заменяет и билет для проезда в транспорте, и банковскую карту, отметили в пресс-службе Новикомбанка. При этом браслет можно носить на руке, его не нужно искать в сумке или в карманах. Всё это делает оплату практически мгновенной. Данное решение особенно актуально для оплаты проезда в общественном транспорте, где при массовом скоплении людей очень важно быстро осуществлять проход, уточнили в банке.

Но чип при оплате покупки и проезда браслетом или брелоком может срабатывать не всегда либо выйти из строя в самый неподходящий момент, предупредили в Новикомбанке. Есть риск потерять устройство, и в этом случае им могут воспользоваться мошенники: они будут совершать мелкие покупки, пока карту клиента не заблокируют, отметил советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

Он напомнил, что если на смартфонах для бесконтактной оплаты необходима разблокировка устройства кодом или отпечатком пальца, то аксессуары не имеют такой защиты.

Выпуская платежные браслеты и брелоки, НСПК следует тренду, заданному на рынке платежных систем. Аксессуары для оплаты покупок уже есть у Visa и Mastercard. Например, Альфа-банк и Московский кредитный банк внедряют платежные кольца. По прогнозам Visa, к 2020 году 20% всех платежей в мире будет осуществлено носимыми устройствами.

При этом, несмотря на удобство расчетов с помощью аксессуаров, россияне пока не проявляют к ним особого интереса. Так, Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) ранее отмечало, что платежи с использованием часов, браслетов, колец и брелоков не пользуются большой популярностью. Граждане чаще отдают предпочтение бесконтактным банковским картам.