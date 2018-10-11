«Мир» аксессуаров: нацкарту заменят браслеты и брелоки
В устройства будет встроен чип платежной системы, что сделает возможной оплату проезда и покупок.
В устройства будет встроен чип платежной системы, что сделает возможной оплату проезда и покупок.
Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» с помощью браслетов и брелоков. Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК). По словам ее представителей, благодаря бесконтактной технологии граждане смогут оплатить проезд в общественном транспорте и покупки в магазине без
Принцип действия у браслетов и брелоков такой же, как и у обычной бесконтактной карты «Мир», уточнили в НСПК. В аксессуары будет интегрирован чип платежной системы, который и позволит оплачивать проезд и покупки в торговых точках. Для этого достаточно будет приложить браслет или брелок к платежному устройству, пояснили в «дочке» ЦБ.
— Наша задача — предоставить банкам апробированные технологии, а вопросы выбора категорий клиентов и вида
В дальнейшем его планируется распространить на другие финансовые организации, уточнили в НСПК.
Браслетами платежной системы «Мир» можно расплатиться во всех
Оплачивать проезд и покупки с помощью специальных аксессуаров удобно: устройство заменяет и билет для проезда в транспорте, и банковскую карту, отметили в
Но чип при оплате покупки и проезда браслетом или брелоком может срабатывать не всегда либо выйти из строя в самый неподходящий момент, предупредили в Новикомбанке. Есть риск потерять устройство, и в этом случае им могут воспользоваться мошенники: они будут совершать мелкие покупки, пока карту клиента не заблокируют, отметил советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.
Выпуская платежные браслеты и брелоки, НСПК следует тренду, заданному на рынке платежных систем. Аксессуары для оплаты покупок уже есть у Visa и Mastercard. Например,
При этом, несмотря на удобство расчетов с помощью аксессуаров, россияне пока не проявляют к ним особого интереса. Так, Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) ранее отмечало, что платежи с использованием часов, браслетов, колец и брелоков не пользуются большой популярностью. Граждане чаще отдают предпочтение бесконтактным банковским картам.
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