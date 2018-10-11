Новый экипаж стартует на МКС для исследования отверстия в «Союзе МС-09»

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Усеченный состав длительной экспедиции Международной космической станции (МКС) 57/58 отправится в четверг на орбиту. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг возьмут с собой контейнер массой 62 кг, в котором будут провиант и приборы для научных экспериментов, сообщили ТАСС в российской госкорпорации.

Эта экспедиция станет для Овчинина особенно ответственной, ведь именно ему в паре с находящимся на станции космонавтом Сергеем Прокопьевым в середине ноября предстоит выйти в открытый космос для определения причин появления дыры в корабле «Союз МС-09», из-за которой на МКС произошла утечка воздуха.

Россия провела последний космический запуск три месяца назад, отправив 10 июля к МКС грузовик «Прогресс МС-09». В СМИ появились заголовки о приостановке запусков, но в Роскосмосе попросили не называть это так, отметив, что пусковая деятельность в стране продолжается. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-10» запланирован 11 октября в 11:40 мск со стартовой площадки № 1 («Гагаринский старт») Байконура. Дублерами основного экипажа станут космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Подготовка к запуску

Подготовка к запуску «Союза МС-10» началась задолго до 11 октября. Так, российский Центр управления полетами несколько раз проводил коррекцию высоты полета МКС для создания баллистических условий для выведения на орбиту корабля. Последняя коррекция прошла 20 сентября, средняя высота орбиты составила 405,7 км. До этого орбиту МКС корректировали 26 июля и 6 сентября.

Также Роскосмос заранее озаботился страхованием запуска «Союза МС-10». Согласно данным из документации на сайте госзакупок, запуск застрахован на 4,7 млрд рублей.

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Страховыми случаями, согласно документам, являются полная гибель ракеты «Союз ФГ» и прерванное зажигание. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 159 млн рублей, победителем конкурса стала страховая компания «Согласие».

Командир «Союза МС-10» Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина 14 сентября сообщал, что экипаж корабля выбрал индикатором невесомости плюшевую таксу. Индикатор используется для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость.

Также стало известно, что на запуск пилотируемого корабля на Байконур прибудут главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. На космодроме 10 октября они провели переговоры, в том числе по совместным программам освоения Луны и сотрудничеству по Международной космической станции.

О запуске и экипаже

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-10» запланирован на 11 октября с первой площадки Байконура. Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, старт ракеты «Союз ФГ» с пилотируемым кораблем должен состояться в 11:40 мск, стыковка с модулем «Поиск» — в 17:44 мск (расчетное время касания).

Запуск посвятят 100-летию со дня образования Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» — производителя корабля «Союз МС-10». Эмблема, напоминающая об этом событии, размещена на головном обтекателе ракеты, защищающем корабль при полете в атмосфере.

Для Овчинина этот полет станет вторым в карьере. В первый раз он побывал на орбите с 19 марта по 7 сентября 2016 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М» и бортинженера МКС-47/48. За время его работы было проведено множество экспериментов по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы), из них около 50 выполнил сам Овчинин. Продолжительность его полета составила 172 суток.

Напарник Овчинина, астронавт НАСА Хейг, опыта космических полетов не имеет. К своему первому полету он готовился с июня 2017 года.

Место третьего космонавта при запуске 11 октября займет контейнер с едой. Масса всей укладки — 62 кг, в ней — пять контейнеров с рационами питания, полотенца, сменные элементы для обеспечивающих жизнедеятельность систем. Также в космос отправится оборудование для эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер». В корабле с космонавтами будут две укладки: в одной — сам биопринтер, в другой — кюветы с образцами (12 кювет для шести экспериментов).

Космонавты проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов.

Выход в открытый космос

Во время экспедиции Овчинину предстоит совершить первый в карьере выход в открытый космос. Ему и Прокопьеву в середине ноября потребуется разобрать часть внешней обшивки «Союза МС-09», чтобы попытаться установить причины появления отверстия в корабле, которое привело к падению давления на МКС 30 августа. Для Прокопьева за время его пребывания на МКС это будет второй выход в открытый космос после 15 августа.