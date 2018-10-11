Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Из-за редкой болезни девушка не ест больше четырех лет
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Генерал ВСУ сказал, сколько надо РФ солдат для «захвата Украины»
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Диабет начинается за 20 лет до диагноза
Не откладывать жизнь на потом: 6 советов
Праздник с Пугачевой закончился громким конфликтом - СМИ
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Кокорин впервые прокомментировал драки со своим участием
Адвокат отказался говорить за Кокорина и Мамаева
Свойственно сексуальным меньшинствам: Значения тату Мамаева
230 тыс на трусы: Офис узнал о фетише сотрудницы
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
03:44 (мск), источник: ТАСС

Новый экипаж стартует на МКС для исследования отверстия в «Союзе МС-09»

БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 октября. /ТАСС/ — На орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Наверх
Источник: Reuters

Усеченный состав длительной экспедиции Международной космической станции (МКС) 57/58 отправится в четверг на орбиту. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг возьмут с собой контейнер массой 62 кг, в котором будут провиант и приборы для научных экспериментов, сообщили ТАСС в российской госкорпорации.

Читайте также
На МКС произошла утечка: где «Роскосмос» ищет виноватых

Эта экспедиция станет для Овчинина особенно ответственной, ведь именно ему в паре с находящимся на станции космонавтом Сергеем Прокопьевым в середине ноября предстоит выйти в открытый космос для определения причин появления дыры в корабле «Союз МС-09», из-за которой на МКС произошла утечка воздуха.

Россия провела последний космический запуск три месяца назад, отправив 10 июля к МКС грузовик «Прогресс МС-09». В СМИ появились заголовки о приостановке запусков, но в Роскосмосе попросили не называть это так, отметив, что пусковая деятельность в стране продолжается. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-10» запланирован 11 октября в 11:40 мск со стартовой площадки № 1 («Гагаринский старт») Байконура. Дублерами основного экипажа станут космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Подготовка к запуску

Подготовка к запуску «Союза МС-10» началась задолго до 11 октября. Так, российский Центр управления полетами несколько раз проводил коррекцию высоты полета МКС для создания баллистических условий для выведения на орбиту корабля. Последняя коррекция прошла 20 сентября, средняя высота орбиты составила 405,7 км. До этого орбиту МКС корректировали 26 июля и 6 сентября.

Также Роскосмос заранее озаботился страхованием запуска «Союза МС-10». Согласно данным из документации на сайте госзакупок, запуск застрахован на 4,7 млрд рублей.
Читайте также
В NASA делают смешные официальные постеры экспедиций МКС

Страховыми случаями, согласно документам, являются полная гибель ракеты «Союз ФГ» и прерванное зажигание. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 159 млн рублей, победителем конкурса стала страховая компания «Согласие».

Командир «Союза МС-10» Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина 14 сентября сообщал, что экипаж корабля выбрал индикатором невесомости плюшевую таксу. Индикатор используется для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость.

Также стало известно, что на запуск пилотируемого корабля на Байконур прибудут главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. На космодроме 10 октября они провели переговоры, в том числе по совместным программам освоения Луны и сотрудничеству по Международной космической станции.

О запуске и экипаже

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-10» запланирован на 11 октября с первой площадки Байконура. Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, старт ракеты «Союз ФГ» с пилотируемым кораблем должен состояться в 11:40 мск, стыковка с модулем «Поиск» — в 17:44 мск (расчетное время касания).

Запуск посвятят 100-летию со дня образования Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» — производителя корабля «Союз МС-10». Эмблема, напоминающая об этом событии, размещена на головном обтекателе ракеты, защищающем корабль при полете в атмосфере.

Для Овчинина этот полет станет вторым в карьере. В первый раз он побывал на орбите с 19 марта по 7 сентября 2016 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М» и бортинженера МКС-47/48. За время его работы было проведено множество экспериментов по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы), из них около 50 выполнил сам Овчинин. Продолжительность его полета составила 172 суток.

Читайте также
Зачем на Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09»?

Напарник Овчинина, астронавт НАСА Хейг, опыта космических полетов не имеет. К своему первому полету он готовился с июня 2017 года.

Место третьего космонавта при запуске 11 октября займет контейнер с едой. Масса всей укладки — 62 кг, в ней — пять контейнеров с рационами питания, полотенца, сменные элементы для обеспечивающих жизнедеятельность систем. Также в космос отправится оборудование для эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер». В корабле с космонавтами будут две укладки: в одной — сам биопринтер, в другой — кюветы с образцами (12 кювет для шести экспериментов).

Космонавты проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов.

Выход в открытый космос

Во время экспедиции Овчинину предстоит совершить первый в карьере выход в открытый космос. Ему и Прокопьеву в середине ноября потребуется разобрать часть внешней обшивки «Союза МС-09», чтобы попытаться установить причины появления отверстия в корабле, которое привело к падению давления на МКС 30 августа. Для Прокопьева за время его пребывания на МКС это будет второй выход в открытый космос после 15 августа.

Возвращение Овчинина и Хейга запланировано в апреле 2019 года. Вместе с ними на Землю вернется космонавт Объединенных Арабских Эмиратов: военный летчик Хазаа аль- Мансури или инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди.

 Россия — США: либо договариваемся по-человечески, либо не обессудьте
Его аппарат прозвали Сатаной, а его самого принимали за колдуна
Слуцкий не исключил выхода России из Совета Европы
Александр Кокорин задержан после допроса в полиции
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым (видео)
В Турции за ночь исчез 300-летний мост
Трамп пообещал Индии быстрый ответ за покупку российских С-400
Операция прикрытия. Центробанк ослабит курс доллара до 62 рублей
Россия обвинила США в воровстве технологий пулемета Калашникова
Спорт
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше? Известный юрист по уголовным делам рассказал о том, что в ближайшее время ожидает футболистов
Hi-Tech
Официально: Honor 8X в России. Огромный экран и доступная цена Уровень флагманов прошлого года теперь дешевле 20 тысяч рублей?
Авто
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия На международной конференции Advertising Week всемирно известный представитель шинного бренда Michelin — Бибендум или «Мистер Мишлен» — признан «Иконой тысячелетия»
Кино
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой Никита Пресняков стал участником программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Дети
Лиза Галкина затмила всех на празднике дочки Игоря Николаева Наследница Аллы Пугачевой побывала на вечеринке по случаю 3-летия Вероники (фото)
Леди
Галкин дня: из мальчика в мужчину и обратно Новость о разводе Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным заставила нас задуматься, как изменился Галкин за 7 лет
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь