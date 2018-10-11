Всемирный сбой интернета ожидают 11 октября
В связи со сменой криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN) 11 октября пользователи по всему миру ожидают сбой интернета.
В связи со сменой криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN) 11 октября пользователи по всему миру ожидают сбой интернета.
При этом специалисты утверждают, что речь не идет о глобальных проблемах в работе всемирной Сети. Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил, что пользователей ждут небольшие сложности в течение 48 часов. Могут наблюдаться проблемы с доступом к части ресурсов, долгая загрузка
При этом явление не будет таким массовым, как ожидается. Предварительно были проведены тестирования, которые показали, что процесс замены ключей создаст минимальные проблемы.
Сама процедура смены криптографических ключей стала необходима в результате существенного развитии ежедневно возникающих для инфраструктуры угроз.