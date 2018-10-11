Всемирный сбой интернета ожидают 11 октября

Источник: Reuters

При этом специалисты утверждают, что речь не идет о глобальных проблемах в работе всемирной Сети. Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил, что пользователей ждут небольшие сложности в течение 48 часов. Могут наблюдаться проблемы с доступом к части ресурсов, долгая загрузка интернет-страниц.

Часть пользователей может иметь проблемы с выходом в Сеть, если пользуются провайдером со старым оборудованием, с не так быстро обновляющимися записями.

При этом явление не будет таким массовым, как ожидается. Предварительно были проведены тестирования, которые показали, что процесс замены ключей создаст минимальные проблемы.