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13:37 (мск), источник: РИА Новости

Тотальная слежка, запреты и криминал. Отзывы туристов о закрытых городах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Тоталитарный режим, гражданская война, техногенная катастрофа, секретные военные объекты — некоторые города официально объявляют закрытыми или они фактически становятся такими. Как туда попадают туристы и что их там ждет — в материале РИА Новости.

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Могадишо, Сомали

Сомалийцы возле мечети в Могадишо | Источник: AFP 2018

«Туристы для сомалийских террористов — легкая добыча, поэтому выходить из машины за пределами зеленой зоны неподалеку от аэропорта, нельзя, — рассказывает москвич Вячеслав Волков, побывавший в Могадишо. — Территория гостиницы, где мы жили, была окружена двумя заборами, а также людьми с автоматами и в бронежилетах. Все экскурсии по городу мы должны были завершить к 16 часам, потом — комендантский час, когда даже местные расходятся по домам».

Гражданская война в Сомали продолжается уже больше 20 лет, и столица этого африканского государства считается одним из самых труднодоступных и закрытых городов мира.

Власти контролируют чуть больше половины Могадишо, а прямое авиасообщение поддерживается менее чем с десятью странами. По неофициальным данным, город посещают не более 20 тысяч иностранных туристов в год.

Пхеньян, КНДР

Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна | Источник: РИА "Новости"

«Мне очень хотелось побывать в последнем тоталитарном государстве с социалистической моделью развития, — объясняет преподаватель из Мурманска Дмитрий Боготов. — Увидев Пхеньян своими глазами, я понял, что у нас сложилось несколько неправильное восприятие этой страны как агрессивной, страны серых шинелей, свинцовых домов и угрюмых лиц. На самом деле это яркое и теплое место, где температура летом — плюс 36, где девушки ходят с веерами и зонтами от солнца».

Дмитрий добавил, что попасть в КНДР оказалось несложно — через специальное турагентство, причем к кандидату не предъявляют никаких особых требований.

Как уточняет Александр Хан из Москвы, также посещавший КНДР, виза стоит примерно 50 долларов, билет Владивосток — Пхеньян (туда-обратно) — около 550 долларов. «Причем оплата производится исключительно в долларах, в посольстве в Москве, — говорит Александр. — Насколько я понял, рубли они не принимают».

В столицу КНДР не пускают граждан США и Южной Кореи. Для остальных туристов въезд возможен, но только в составе организованной группы, которую сопровождают два гида. Самостоятельно перемещаться разрешается лишь возле туристических объектов.

Сан-Педро-Сула, Гондурас

«На самом деле это доступный город, посетить его может любой желающий, просто таких не много, — рассказывает врач-тропиколог из Уфы Виктория Валикова. — В Сан-Педро-Суле меня пытались ограбить в первый же час по прибытии. Я приехала часов в девять вечера, но в гостинице не оказалось еды и пришлось выйти на улицу.

Буквально через десять метров ко мне подошел парень, приставил нож к горлу и потребовал смартфон.

Я ответила, что у меня ничего нет, сунула ему какую-то банкноту из кармана, он посмотрел на меня как на сумасшедшую и ушел".

Второй по размеру город Гондураса, Сан-Педро-Сула, считают самым опасным в мире — он часто возглавляет мировые рейтинги по числу убийств и ограблений.

Ашхабад, Туркменистан

Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде | Источник: РИА "Новости"

«Я покупал организованный тур в Туркменистан, и с нами был гид, но даже если ехать с индивидуальной путевкой, без сопровождения не обойтись, — говорит Иван Васьковский из Москвы. — В Ашхабаде постоянного сопровождения не было, однако, например, в музеях есть информаторы, которые передают властям сведения о том, кого они видели».

Туркменистан — одно из наиболее закрытых государств в мире.

Попасть туда можно по приглашению и через аккредитованную правительством турфирму, которая берет более двухсот долларов за услуги по оформлению визы.

Мекка и Медина, Саудовская Аравия

Одна из улиц Мекки | Источник: РИА "Новости"

Законы Саудовской Аравии запрещают немусульманам посещение Мекки — священного города для исповедующих ислам. Где бы мусульмане ни находились, они молятся, обратившись лицом в сторону Мекки. Здесь во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам находится главная святыня Кааба — кубическая постройка, вокруг которой собираются паломники во время хаджа.

В Медину, где есть мечеть, построенная еще при жизни Мухаммеда, немусульман тоже не пускают.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, Украина

Аттракционы в заброшенном парке на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС | Источник: РИА "Новости"

Территория, запрещенная для свободного посещения после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, объединяет несколько эвакуированных населенных пунктов, в том числе Припять, Новошепеличи, Полесское и Вильчу. Их считают открытыми поверхностными радиоактивными источниками. Несмотря на запрет, в зону отчуждения регулярно проникают сталкеры.

Форты Кронштадта, Россия

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» после завершения репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте | Источник: РИА "Новости"

Построенный в 1704 году Петром I город-порт входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает тысячи туристов. В частности, своими старинными фортами — оборонительными сооружениями, защищавшими город с моря. И если для посещения города у туристов нет никаких ограничений, то увидеть некоторые форты не получится — они находятся в аварийном состоянии, доступ к большинству их них закрыт.

Саров, Нижегородская область, Россия

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Саров официально является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) потому, что тут находится Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики — разработчик и производитель ядерных боеприпасов.

Сегодня Саров — один из наиболее охраняемых закрытых городов в России. Пускают туда только по особым пропускам, местные жители имеют право приглашать родственников.

Но для туристов все-таки есть возможность побывать в Сарове — с паломническим туром посетить Свято-Успенский мужской монастырь в Саровской пустыни.

Мирный, Архангельская область, Россия

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Монумент «Космос-2000» в Мирном, Архангельская область

Мирный — административный и жилой центр космодрома Плесецк. Это закрытый город. Въехать сюда можно лишь по специальному пропуску, но некоторые туристы рассказывают о тайной тропе от соседнего поселка.

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