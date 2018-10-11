«Устроили экологическую катастрофу». Выяснились причины древних трагедий

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Куда наши предки девали мусор

На юге Московской области восточнее Каширы находится древнее поселение Ростиславль-Рязанский. За несколько сотен лет до прихода славян и основания города тут жили финно-угорские племена, создавшие культуру, которую археологи называют дьяковской. Они занимались охотой, скотоводством, земледелием, а жилища окружали невысокими валами.

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Археологи терялись в догадках: валы высотой три-четыре метра вряд ли возводились ради обороны города. Об их назначении выдвигали разные версии. Но вал у Ростиславля-Рязанского уникален, его высота — девять метров. Археологи из экспедиции Владимира Коваля (Институт археологии РАН) решили его исследовать.

«Взяли образцы грунта, отдали в лабораторию и обнаружили огромное количество окремнелых растительных клеток — фитолитов, панцирей диатомовых водорослей, спикул губок, большой процент фосфора, много обломков костей, керамики. Это было очень странно», — рассказывает доктор географических наук Александра Гольева, ведущий научный сотрудник отдела географии и эволюции почв Института географии РАН.

Такое впечатление, что на вал скидывали отходы, а это совсем не типично для фортификационного сооружения. Археологи вырезали траншеи и взяли еще образцы. И догадка Гольевой подтвердилась. Этот вал сложен мусором.

Сейчас ученые обобщают данные других поселений дьяковской культуры, и похоже, что валы некоторых из них — древние свалки.

«Действительно, куда девать мусор из городища? Закопать невозможно, потому что эти племена селились по высоким берегам рек, представляющим собой скалистые уступы. В воду не сбрасывали — река кормила, там ловили рыбу. Оставалось сооружать компостные кучи вокруг.

Наверное, устраивали что-то типа субботников, когда население выгребало весь мусор, навоз и относило на валы.

Периодически пересыпали его слоями песка. За зиму мусор минерализуется", — объясняет Гольева.

Почвоведы разрушают легенду

Раскапывая древний город Болгар — один из центров Волжской Булгарии, археологи находили в культурном слое XIII века белесый прослой. Легенда гласит, что после того, как в 1236 году город сжег хан Батый, жители целенаправленно засыпали землю речным песком, чтобы спланировать постройки заново.

«У меня всего было пять колонок образцов белесого прослоя из одного раскопа в центре древнего города. Все они оказались одинаковыми: содержали очень много фитолитов и фосфора. Если в обычной почве его около 0,2 процента, то здесь доходило до восьми. Это был не песок, а навоз», — говорит Александра Гольева.

Кому он принадлежал и откуда взялся в центральной части города после подчинения его татаро-монголам? Эту загадку ученым еще предстоит разгадать.

Почему вымерли мамонты

Юг Североамериканского континента — это тропики и пустыня. А в последний ледниковый период, несколько десятков тысяч лет назад, его покрывали хвойные леса и тундростепи, примерно как сейчас на севере Евразии. Как и там, по территории нынешней Мексики бродили мамонты. Их скелеты и места захоронений сейчас активно изучают, пытаясь понять причину гибели животных.

Пыльцы находят мало, зато много фитолитов, которые хорошо сохранились в вулканическом пепле. По ним видно, как хвойные деревья, разнотравье 24−26 тысяч лет назад начали сменяться пальмами и другой тропической, пустынной растительностью. Александра Гольева Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник отдела географии и эволюции почв Института географии РАН

Потепление климата и последовавшая смена растительности рассматриваются как одна из основных причин вымирания мегафауны на планете.

Почвы катастроф

События, которые сильно и резко меняют природный почвенный покров, ученые квалифицируют как катастрофические. К ним относится, например, воздействие человека, после которого почвы не восстанавливают естественное состояние тысячи лет.

Хуже только движение ледника, сдирающего все до коренных горных пород.

«Если землю долго пахали, строили на ней, дробили камни, оставляли известь, кирпич, а потом покинули насиженное место, то она долго еще испытывает сильнейший стресс. С какой скоростью восстанавливается почва? Это мы пытаемся понять», — продолжает Гольева.

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И приводит в пример древние поселения на территории Башкирии в среднем течении реки Уршак. Генетический анализ останков из захоронений показал, что люди пришли туда с севера Казахстана, где в то время было очень засушливо.

В культурном слое, на первый взгляд, не было ничего странного: зола, битая керамика, разные артефакты.

«Меня смущал только очень мощный золистый прослой. Я такого никогда раньше не встречала, поэтому сделала все возможные анализы. Выяснилось, что это не зола, а чистый гипс», — говорит исследовательница.

Откуда он там? Гольева показала результаты анализов специалистам по гипсовым почвам. Те заявили, что это, вероятно, дно мелкого моря возрастом сто-триста тысяч лет, но это противоречило фактам: поселение Мурадымово, изучавшееся археологами, возникло примерно 3,5 тысячи лет назад, и не в котловине, а на холме, под которым протекал ручей.

Обратили внимание на то, что жилища в Мурадымово перестраивались каждые несколько десятилетий. Спустя двести лет люди совсем покинули поселение. Почему?

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Собрав всю информацию, ученые восстановили картину. Древние племена пришли на юг Уральских гор из засушливых степей, а там традиционный строительный материал — гипс. В тех климатических условиях при низкой влажности и небольшом количестве осадков гипс служит долго — века и тысячелетия.

Скорее всего, на новой родине люди выбирали места, где могли найти знакомый им стройматериал. Неслучайно выходы гипса имеются возле каждого из изученных поселений и селищ. А кочковатый рельеф поверхности типичен для гипсовых пустынь. Кстати, до прихода сюда археологов его принимали за покрытые дерном пни вырубленного в советское время леса.

Облюбовав холм возле нынешней деревни Мурадымово, древние люди принялись строить жилье из гипса. Но в более влажном климате оно быстро разрушалось. Поэтому строили снова и снова. Гипсовые отвалы копились, растворялись, соли проникали сквозь почву и трещины в грунтовые воды. В итоге вода в ручье стала горькой, непригодной для питья. Вероятно, это и заставило людей покинуть поселение.