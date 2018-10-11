Кадыров призвал бросившего банку в метро чеченца немедленно явиться в Грозный

Источник: РИА "Новости"

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает жестяную банку в пассажира метро со словами «Ахмат — сила», призвав автора ролика немедленно прибыть к нему в Грозный вместе со своими родственниками. Об этом Кадыров написал в четверг на своей странице «ВКонтакте».

Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения юношам, честь которых была задета. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку. Рамзан Кадыров глава Чечни

Он добавил, что автор видео не олицетворяет собой чеченский народ, его традиции и обычаи.

Кроме того, глава Чечни призвал мужчину как можно быстрее приехать в столицу республики.

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!» — написал глава Чечни.