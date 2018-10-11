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08:49 (мск), источник: ТАСС

Кадыров призвал бросившего банку в метро чеченца немедленно явиться в Грозный

ТАСС, 11 октября — Глава Чечни подчеркнул, что мужчина не имеет никакого отношения к клубу «Ахмат».

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Источник: РИА "Новости"

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает жестяную банку в пассажира метро со словами «Ахмат — сила», призвав автора ролика немедленно прибыть к нему в Грозный вместе со своими родственниками. Об этом Кадыров написал в четверг на своей странице «ВКонтакте».

Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения юношам, честь которых была задета. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку.
Рамзан Кадыров
глава Чечни

Он добавил, что автор видео не олицетворяет собой чеченский народ, его традиции и обычаи.

Кроме того, глава Чечни призвал мужчину как можно быстрее приехать в столицу республики.

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!» — написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что мужчина не имеет никакого отношения к клубу «Ахмат».

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